竹縣1.3萬劑AZ疫苗開打 87歲以上長者耐心排隊
新竹縣獲配1萬3000劑AZ疫苗，縣府將「87歲以上長者、住宿型長照機構人員、洗腎腎友」列為第一優先接種對象，並提供2000劑給第一、二、三類尚未接種疫苗的醫事及防疫人員施打，今天開始接種，民眾一早便依照通知單的時間及地點前往接種，在接種站排隊的民眾都配合指示，依序報到、問診，耐心等待。
縣長楊文科上午也到新竹縣體育館大型接種站、竹北市衛生所，視察長者及防疫人員疫苗接種情形。楊文科表示，縣內目前有3個大型施打站、13鄉鎮市衛生所、合格診所等共47處能夠同時間施打，雖然現在疫苗不足，只要中央盡快給予地方，縣府都會全力施打完畢。
楊文科也指出，若長者到衛生所不方便下車，醫護人員也可以至車前問診及施打，而洗腎中心跟長照中心，會派醫護人員直接前往協助施打，避免坐車勞頓。
衛生局表示，75歲以上長者部分，新竹縣將分3梯次接種。這次中央配發疫苗中，依規定保留竹縣75歲以上長者總數的20%疫苗數量，約6500劑給長者打。為落實分流和避免群聚，將87歲以上長者包含原住民77歲以上長者共計6600人，列為第1梯次優先施打；竹北市衛生所今天規畫上下午可各施打200名長者。
另外，新竹縣「快篩部隊」包括4個公費篩檢站包括竹北台大生醫醫院、縣府前廣場、湖口鳳山工業區、竹東河濱公園，3個自費快篩站為竹北大安醫院、湖口仁慈醫院、竹東北榮新竹醫院，以及3組行動快篩部隊，今天起全數啟用。
社區篩檢站包含竹北生醫站，設置於台大生醫醫院急診室前停車場、府前站設置於新竹縣政府前公11公園旁、湖口鳳山站則在鳳山工業區內臨時停車場榮光路與鳳工三街交叉路口，以及竹東站設於竹東河濱公園田中伯公廟停車場；湖口鳳山站、竹東站每周三、五下午開放篩檢；府前站與生醫站則是每周二、四下午開放篩檢。
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