竹縣1.3萬劑AZ疫苗開打 87歲以上長者耐心排隊

新竹縣獲配1萬3000劑AZ疫苗，縣府將「87歲以上長者、住宿型長照機構人員、洗腎腎友」列為第一優先接種對象，並提供2000劑給第一、二、三類尚未接種疫苗的醫事及防疫人員施打，今天開始接種，民眾一早便依照通知單的時間及地點前往接種，在接種站排隊的民眾都配合指示，依序報到、問診，耐心等待。

縣長楊文科上午也到新竹縣體育館大型接種站、竹北市衛生所，視察長者及防疫人員疫苗接種情形。楊文科表示，縣內目前有3個大型施打站、13鄉鎮市衛生所、合格診所等共47處能夠同時間施打，雖然現在疫苗不足，只要中央盡快給予地方，縣府都會全力施打完畢。

楊文科也指出，若長者到衛生所不方便下車，醫護人員也可以至車前問診及施打，而洗腎中心跟長照中心，會派醫護人員直接前往協助施打，避免坐車勞頓。

衛生局表示，75歲以上長者部分，新竹縣將分3梯次接種。這次中央配發疫苗中，依規定保留竹縣75歲以上長者總數的20%疫苗數量，約6500劑給長者打。為落實分流和避免群聚，將87歲以上長者包含原住民77歲以上長者共計6600人，列為第1梯次優先施打；竹北市衛生所今天規畫上下午可各施打200名長者。

另外，新竹縣「快篩部隊」包括4個公費篩檢站包括竹北台大生醫醫院、縣府前廣場、湖口鳳山工業區、竹東河濱公園，3個自費快篩站為竹北大安醫院、湖口仁慈醫院、竹東北榮新竹醫院，以及3組行動快篩部隊，今天起全數啟用。