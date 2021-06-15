快訊

疫情高峰點已過？熱區數據交叉？看「重災區」雙北情勢變化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣防疫計程車再增3輛 共6車投入服務

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為感謝司機不畏嚴峻疫情，投入第一線的防疫作戰工作，縣長楊文科（左四）親自致贈口罩、護目鏡、酒精等防疫物資。記者陳斯穎／攝影
為感謝司機不畏嚴峻疫情，投入第一線的防疫作戰工作，縣長楊文科（左四）親自致贈口罩、護目鏡、酒精等防疫物資。記者陳斯穎／攝影

新竹縣原本只有3輛防疫計程車，因應疫情升溫，近期縣內居家隔離、檢疫者搭車需求增加，在新竹市計程車駕駛業職業工會支援下，竹縣再增加3輛防疫計程車，並徵調1輛復康巴士。

為感謝司機不畏嚴峻疫情，投入第一線的防疫作戰工作，縣長楊文科親自致贈口罩、護目鏡、酒精等防疫物資。

楊文科表示，防疫計程車服務對象僅限竹縣「居家檢疫」及「居家隔離」的民眾，主要提供慢性病或洗腎者且非發燒及呼吸道症狀者就醫、檢疫或奔喪等需求。新竹縣防疫專線03-5511287接到申請電話，經衛生局評估後再聯繫派遣車輛進行服務。

因應疫情發展所需，竹縣今天起再增加3輛，目前總共有6輛防疫專車提供調度。另外，也徵調1輛復康巴士，提供民眾無障礙需求的服務。

楊文科也指出，受疫情影響旅行團暫停，新竹縣遊覽車司機這段時間大多執行縣內各公司交通車業務，為避免負責載運員工前往工作或快篩地點的司機成為防疫破口，縣府也提供新竹縣籍約288名司機，免費快篩服務。

新竹 計程車 疫情

延伸閱讀

新竹縣宣布獲配13000劑疫苗 87歲以上長者優先接種

竹縣今增2確診為長照機構服務員與住民 全員匡列、消毒

竹縣今增1確診外籍看護 為長照機構群聚確診案接觸者

竹縣今0確診 加強移工宿舍管理未禁移工外出

相關新聞

桃園長輩烈日下等打疫苗 子女不忍折磨幫撐傘遮陽

桃園市今天連續3日進行高齡接種計劃，第一梯次限定88歲以上長者，上午各地疫苗接種站大排長龍。不少坐輪椅的長輩在大太陽底下...

竹縣1.3萬劑AZ疫苗開打 87歲以上長者耐心排隊

新竹縣獲配1萬3000劑AZ疫苗，縣府將「87歲以上長者、住宿型長照機構人員、洗腎腎友」列為第一優先接種對象，並提供20...

新竹縣防疫計程車再增3輛 共6車投入服務

新竹縣原本只有3輛防疫計程車，因應疫情升溫，近期縣內居家隔離、檢疫者搭車需求增加，在新竹市計程車駕駛業職業工會支援下，竹...

竹南頭份合辦免費篩 竹南鎮長看竹巿怨中央差別待遇

苗栗縣政府及竹南鎮、頭份市公所今天起一連5天的下午將在竹南運動公園籃球場辦理社區篩檢站，提供相關居民、發生群聚感染的科技...

103歲人瑞也來接種疫苗 苗栗第上午施打率約6成

苗栗縣85歲以上老人及75歲以上原住民今天開打新冠肺炎疫苗，103歲人瑞邱情金也由家屬陪同來施打，現場工作人員初步估計上...

竹市接種疫苗年齡開放至80歲 派施打隊前進榮民之家

新竹市昨天在端午節率先替長輩接種疫苗，6個疫苗接種站分頭作業，陸續湧入長者與陪伴親友前來施打，已替3655名長輩接種，原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。