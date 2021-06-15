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新竹縣防疫計程車再增3輛 共6車投入服務
新竹縣原本只有3輛防疫計程車，因應疫情升溫，近期縣內居家隔離、檢疫者搭車需求增加，在新竹市計程車駕駛業職業工會支援下，竹縣再增加3輛防疫計程車，並徵調1輛復康巴士。
為感謝司機不畏嚴峻疫情，投入第一線的防疫作戰工作，縣長楊文科親自致贈口罩、護目鏡、酒精等防疫物資。
楊文科表示，防疫計程車服務對象僅限竹縣「居家檢疫」及「居家隔離」的民眾，主要提供慢性病或洗腎者且非發燒及呼吸道症狀者就醫、檢疫或奔喪等需求。新竹縣防疫專線03-5511287接到申請電話，經衛生局評估後再聯繫派遣車輛進行服務。
因應疫情發展所需，竹縣今天起再增加3輛，目前總共有6輛防疫專車提供調度。另外，也徵調1輛復康巴士，提供民眾無障礙需求的服務。
楊文科也指出，受疫情影響旅行團暫停，新竹縣遊覽車司機這段時間大多執行縣內各公司交通車業務，為避免負責載運員工前往工作或快篩地點的司機成為防疫破口，縣府也提供新竹縣籍約288名司機，免費快篩服務。
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