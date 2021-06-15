聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園長輩烈日下等打疫苗 子女不忍折磨幫撐傘遮陽
桃園市今天連續3日進行高齡接種計劃，第一梯次限定88歲以上長者，上午各地疫苗接種站大排長龍。不少坐輪椅的長輩在大太陽底下，等超過半小時以上，有家屬攙扶著老父母，不捨他們年紀大，還要在戶外等待許久，但為了降低感染風險，還是只能請他們稍微忍耐。
上午高齡長者施打疫苗，桃市府規畫四個時段，分別是8點半、9點半、10點半、11點半，因為桃園分齡接種，第一批88歲以上高齡長者，可能礙於行動不便或健康因素，即使排好接種時段選擇放棄，不過有老人等不及提早來排隊，甚至明後天才輪到，也跑來打疫苗。
中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。龍平里里李慶融指出，因人潮眾多，從9點半後現場改發號碼牌，讓長輩在被叫號前能先在陰涼處等待，不用提早排隊，以免曬到太陽。
李小姐今陪伴高齡母親接種疫苗，她說以前也母親接種過流感疫苗，最擔心還是回家之後的身體狀況，由於以往老人接種流感疫苗，多半到衛生所，這次換到學校，也開玩笑說像在排隊投票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言