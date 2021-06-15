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桃園長輩烈日下等打疫苗 子女不忍折磨幫撐傘遮陽

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。記者朱冠諭／攝影
桃園市中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。記者朱冠諭／攝影

桃園市今天連續3日進行高齡接種計劃，第一梯次限定88歲以上長者，上午各地疫苗接種站大排長龍。不少坐輪椅的長輩在大太陽底下，等超過半小時以上，有家屬攙扶著老父母，不捨他們年紀大，還要在戶外等待許久，但為了降低感染風險，還是只能請他們稍微忍耐。

上午高齡長者施打疫苗，桃市府規畫四個時段，分別是8點半、9點半、10點半、11點半，因為桃園分齡接種，第一批88歲以上高齡長者，可能礙於行動不便或健康因素，即使排好接種時段選擇放棄，不過有老人等不及提早來排隊，甚至明後天才輪到，也跑來打疫苗。

中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。龍平里里李慶融指出，因人潮眾多，從9點半後現場改發號碼牌，讓長輩在被叫號前能先在陰涼處等待，不用提早排隊，以免曬到太陽。

李小姐今陪伴高齡母親接種疫苗，她說以前也母親接種過流感疫苗，最擔心還是回家之後的身體狀況，由於以往老人接種流感疫苗，多半到衛生所，這次換到學校，也開玩笑說像在排隊投票。

桃園市中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。記者朱冠諭／攝影
桃園市中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。記者朱冠諭／攝影
桃園市中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。記者朱冠諭／攝影
桃園市中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。記者朱冠諭／攝影
不捨長輩曝曬在大太陽底下太久，民眾幫長輩撐傘。記者朱冠諭／攝影
不捨長輩曝曬在大太陽底下太久，民眾幫長輩撐傘。記者朱冠諭／攝影

流感疫苗 衛生所 電梯

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