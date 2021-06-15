桃園長者免預約免排隊施打疫苗 宇美町式接種速度快

桃園市高齡長輩疫苗接種今天啟動，首日針對88歲以上長者，在全市25個接種站同步施打，部分站採「宇美町式」接種法，由醫護替排排坐好的長輩施打，桃園市長鄭文燦也前往視察。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，桃園首波獲配5.6萬劑，今天開始針對81歲以上長者分3天施打，全市設置25個社區疫苗接種站，並配發接種通知單，今天施打88歲以上長者，明天施打84歲以上長者，17日施打81歲以上長者。

衛生局也說，桃園市25個疫苗接種站皆位於學校，其中八德區大忠國小，大溪區仁和國中、田心國小，龍潭區武漢國中、龍潭國中等部分學校，是採「宇美町式」接種法；「宇美町式」是日本接種疫苗具效率的方式，接種者拉開坐距，由醫護移動為民眾施打疫苗。

鄭文燦今天上午視察長者接種疫苗時表示，每個接種站都有一個醫院或衛生所負責，學校的團隊也組織服務小組，長輩打完疫苗後要休息30分鐘才可離開，今天疫苗施打按照動線進行速度很快，沒有塞車情形。

鄭文燦也說，接種的友善度、精準度跟安全度是他最看重的部分，高齡接種在學校接種站，長照住民跟洗腎病患由醫護團隊到院來施打，雙軌同步進行，針對居住在桃園，戶籍在別的縣市，由里長、里幹事確認居住事實後就近接種。

鄭文燦說，桃園採取免預約、免排隊、分組施打，針對臨時突發的狀況，衛生局有協調小組直接認定，只要是合格名單，有些部分可以有點彈性，今天視察來看有6成到6成5的出席率，因身體因素等不能接種的部分，會另外安排一個時段讓他們到衛生所接種。