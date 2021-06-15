103歲人瑞也來接種疫苗 苗栗第上午施打率約6成

苗栗縣85歲以上老人及75歲以上原住民今天開打新冠肺炎疫苗，103歲人瑞邱情金也由家屬陪同來施打，現場工作人員初步估計上午施打率約6成，縣長徐耀昌巡視，肯定安排的場所及動線安排不塞車，不過，他念茲在茲要爭取中央多撥配疫苗。

苗栗縣獲撥配1萬6000劑疫苗，其中9000劑第一優先85歲以上老人及75歲以上原住民，全縣1萬3506人，鄉鎮市公所造冊，村里長或村里幹事通知，依規畫的時間攜帶身分證、健保卡，分流到指定地點接種疫苗，今天第一天開打，徐耀昌由苗栗縣議會議長鍾東錦等人陪同巡視。

頭份市有1603人施打對象，安排在苗栗縣議員張淑芬提供的大型餐廳施打，徐耀昌及接種老人、陪同家屬都肯定場地動線不塞車，徐耀昌再度向中央喊話，苗栗縣因竹南鎮科技廠移工群聚感染事件，也是疫情重災區，尤其是竹南、頭份地區，應該獲配更多疫苗。

苗栗市2105名接種對象，人瑞邱情金上午由家屬陪同，衛生所安排免下車施打，苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍特別與人瑞話家常，並叮囑多喝水，衛生所主任謝美倫說，衛生所安排4天4夜，分里從上午8點30分到晚上8點30分施打，今天上午的施打率約6成。