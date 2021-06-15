竹市接種疫苗年齡開放至80歲 派施打隊前進榮民之家

新竹市昨天在端午節率先替長輩接種疫苗，6個疫苗接種站分頭作業，陸續湧入長者與陪伴親友前來施打，已替3655名長輩接種，原本先通知83歲以上長者，市長林智堅今早表示，經評估疫苗數量後，今天將接種年齡開放至80到82歲，今天下午開始施打。有老人家今天在家人陪伴下順利完成接種，直呼很開心。

新竹市獲配1.1萬劑AZ疫苗，連日來陸續替長照社福機構、洗腎病人近2千人，以及83歲以上3655名長輩完成接種，接種率已經超過5成，市府今天再請里鄰長發放80歲到82歲的疫苗接種通知書，通知符合資格的長者到站施打，除了請家人接送，也可免費預約搭乘疫苗計程車、復康巴士等，預計明天接種完成。

市府指出，為方便榮民之家入住的400多名長者接種疫苗，今天也派出疫苗施打隊直接到榮民之家替長者施打，連同照顧者共492人都將接種完成，另考量部分長輩無法配合疫苗接種時間，明天也將加開疫苗施打時段。

市府為了大規模長者施打，共布設6處疫苗接種站，其中位於北區拖吊場的疫苗接種站早上就陸續湧入人車前往，不少長者是在家人或看護的陪伴前往，有的拄著拐杖，有的則坐上輪椅，經市府安排單一動線，長者幾乎都能順暢地完成接種。

有陪伴者說，從報到到接種完成大約15分鐘，比想像來得快，雖然天氣炎熱，但現場有搭設棚架遮陽，等待區也有風扇且通風，還不錯，一旁也有計程車、復康巴士等可搭乘。

市長林智堅說，無障礙環境是疫苗接種站最重要環節，昨天施打近4千名長輩，輪椅就出借超過1千次，平均4人就有1人有需求，施打站也都設有無障礙坡道，輪椅接種快速通道備有輪椅、助行器可供使用，還有身穿粉紅背心的「防疫新竹隊」志工引導協助，長輩即使獨自赴站也不用擔心。