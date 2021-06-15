快訊

航警自爆打混摸魚7年像退休 搶先打AZ疫苗引撻伐

現實版《火神》？前消防分隊長：別再稱打火英雄

竹市接種疫苗年齡開放至80歲 派施打隊前進榮民之家

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市疫苗接種站今天持續替長者接種疫苗。記者張裕珍／攝影
新竹市疫苗接種站今天持續替長者接種疫苗。記者張裕珍／攝影

新竹市昨天在端午節率先替長輩接種疫苗，6個疫苗接種站分頭作業，陸續湧入長者與陪伴親友前來施打，已替3655名長輩接種，原本先通知83歲以上長者，市長林智堅今早表示，經評估疫苗數量後，今天將接種年齡開放至80到82歲，今天下午開始施打。有老人家今天在家人陪伴下順利完成接種，直呼很開心。

新竹市獲配1.1萬劑AZ疫苗，連日來陸續替長照社福機構、洗腎病人近2千人，以及83歲以上3655名長輩完成接種，接種率已經超過5成，市府今天再請里鄰長發放80歲到82歲的疫苗接種通知書，通知符合資格的長者到站施打，除了請家人接送，也可免費預約搭乘疫苗計程車、復康巴士等，預計明天接種完成。

市府指出，為方便榮民之家入住的400多名長者接種疫苗，今天也派出疫苗施打隊直接到榮民之家替長者施打，連同照顧者共492人都將接種完成，另考量部分長輩無法配合疫苗接種時間，明天也將加開疫苗施打時段。

市府為了大規模長者施打，共布設6處疫苗接種站，其中位於北區拖吊場的疫苗接種站早上就陸續湧入人車前往，不少長者是在家人或看護的陪伴前往，有的拄著拐杖，有的則坐上輪椅，經市府安排單一動線，長者幾乎都能順暢地完成接種。

有陪伴者說，從報到到接種完成大約15分鐘，比想像來得快，雖然天氣炎熱，但現場有搭設棚架遮陽，等待區也有風扇且通風，還不錯，一旁也有計程車、復康巴士等可搭乘。

市長林智堅說，無障礙環境是疫苗接種站最重要環節，昨天施打近4千名長輩，輪椅就出借超過1千次，平均4人就有1人有需求，施打站也都設有無障礙坡道，輪椅接種快速通道備有輪椅、助行器可供使用，還有身穿粉紅背心的「防疫新竹隊」志工引導協助，長輩即使獨自赴站也不用擔心。

市府也統計，昨天疫苗計程車、復康巴士總計出動了200趟，專人接送行動不便、身障的長輩。也歡迎今、明2天長輩若有需要就來預約。疫苗計程車預約專線：55688、復康巴士預約專線：03-5624119。

市長林智堅今也到榮民之家關心長輩接種疫苗情形。圖／新竹市政府提供
市長林智堅今也到榮民之家關心長輩接種疫苗情形。圖／新竹市政府提供
新竹市疫苗接種站今天持續替長者接種疫苗。記者張裕珍／攝影
新竹市疫苗接種站今天持續替長者接種疫苗。記者張裕珍／攝影
新竹市疫苗接種站今天持續替長者接種疫苗。記者張裕珍／攝影
新竹市疫苗接種站今天持續替長者接種疫苗。記者張裕珍／攝影
新竹市疫苗接種站今天持續替長者接種疫苗，不少長輩坐著輪椅在家人陪伴下前來。記者張裕珍／攝影
新竹市疫苗接種站今天持續替長者接種疫苗，不少長輩坐著輪椅在家人陪伴下前來。記者張裕珍／攝影

AZ疫苗 計程車 巴士

延伸閱讀

今領先全國 新竹市府為長者施打疫苗

新竹市80歲以上長輩打疫苗免預約 通知單今、明發送

新竹市疫苗下周這4類人先開打 將發通知單給長者

本國勞工染疫比例低 林智堅：竹南科技廠感染群聚穩定

相關新聞

竹市接種疫苗年齡開放至80歲 派施打隊前進榮民之家

新竹市昨天在端午節率先替長輩接種疫苗，6個疫苗接種站分頭作業，陸續湧入長者與陪伴親友前來施打，已替3655名長輩接種，原...

搶打疫苗提早報到惹亂 桃園平鎮警幫忙調處逐漸回穩

桃園市高齡長者打新冠肺炎疫苗今天起至17日止連續3天分齡分批施打，平鎮區規畫新勢國小、南勢國小為注射站，南勢國小因後面時...

103歲人瑞也來接種疫苗 苗栗第上午施打率約6成

苗栗縣85歲以上老人及75歲以上原住民今天開打新冠肺炎疫苗，103歲人瑞邱情金也由家屬陪同來施打，現場工作人員初步估計上...

桃園88歲以上長者今開打 一早湧入上百人 零星狀況多

桃園市88歲以上高齡長者今天上午分25處社區接種站開打疫苗。一早8時不到許多老人在子女或看護移工陪同前往各接種站叫號接種...

桃園長者打疫苗踴躍 提早加準時報到群聚擠一團

「怎麼這麼亂」、「8點半的都還沒進去，9點半的已經坐在裡面等了，怎麼會這樣」。桃園市政府規畫25所學校，今天上午安排88...

台3線騎士未戴罩 2天取締15件

3級警戒1個月來，部分民眾「悶壞了」，苗栗警方接獲民眾檢舉，近來台3線又出現重機車潮，且沿線超商常見有人違規未戴口罩；警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。