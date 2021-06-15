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搶打疫苗提早報到惹亂 桃園平鎮警幫忙調處逐漸回穩
桃園市高齡長者打新冠肺炎疫苗今天起至17日止連續3天分齡分批施打，平鎮區規畫新勢國小、南勢國小為注射站，南勢國小因後面時段注射的長者提早到，加上禮堂內外座椅不足引來不少抱怨，警方在現場也幫忙調節，過了中午11點總算恢復正常，每位到場的長者經過醫師問診評估，和護理師備妥針劑、注射過程只需3分多鐘。
平鎮警分局為讓長者接種疫苗順利，連續3天安排現場勤務疏導交通、維持排隊秩序，現場因為民眾不滿提早到場的長者也提早進場，警方隨即介入，協助里長和工作人員調處，有些長者都是基層員警平時訪視關懷對象，看員警出面協調，火氣怨言也少許多。上午10點前因為長者提早報到和作業流程不熟悉等因素，導致注射作業拖延，10點過後已經大有改善。
平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，桃園市政府一連3天安排長者以里別，到住家附近的學校打疫苗，全市規畫25所學校，平鎮區共有2處施打站，分別在新勢國小及南勢國小，3天2處首波一共可以施打約4000劑疫苗，長者和家人放心，只要按通知的日期時段報到，一定可以打到疫苗，不需要提早到場，不但一樣要等到自己的時段，也會影響秩序甚至有群聚的虞慮。
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