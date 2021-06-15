桃園88歲以上長者今開打 一早湧入上百人 零星狀況多

桃園市88歲以上高齡長者今天上午分25處社區接種站開打疫苗。一早8時不到許多老人在子女或看護移工陪同前往各接種站叫號接種，其中大有國中接種站安排行動不便坐輪椅及步行2入口，湧進大量長者等候接種，75歲張姓長者陪同95歲岳母接種，他說，AZ疫苗之外，不知下一批在那裡，決定帶岳母施打，還好市府規畫不錯，像他也有資格想打，只是疫苗不夠，還要等，政府進疫苗的評估太慢。

桃園區大有國中接種站涵蓋17個里，今天早上7時30分後，就有長者陸續搭程愛心計程車或家人開車前往施打。蘆竹區88歲以上長者集中在南崁高中接種站施打，湧入300多名長者，校方安排教室讓長者休息等候，接種站的醫護、衛生人員安排座位及登記叫號施打，不少陪同家人詢問，長輩有慢性病、仍有吃藥等，能否接種等諸多問題，有的長者等候不耐煩，零星狀況不少。

大有國中代理校長陳新文說，許多長輩早起，8時不到一下子湧入120多人，校方安排步行、家人開車、小黃及復康巴士3條動線，提供輪椅服務，接種站有冷氣也開窗讓空氣對流，校方出動多人配合區公所志工服務讓長者安心施打。

75歲張姓長者說，因為現在只有AZ疫苗，他岳母雖有慢性病，家人評估，既有疫苗可打就打，他則還不知何時排到，他說，政府早在去年底或年初該進疫苗，現在疫苗仍不夠。

醫護人員仔細詢問長輩有沒發燒、吃什麼藥? 評估後施打疫苗。90歲李姓阿公由印尼看護陪同接種，李姓阿公說，他身體還可以，決定來打。陳姓民眾告訴醫護人員，他父親吃心血管疾病藥物，擔心打疫苗後遺症，最後醫護告訴他可以施打，才放心施打。