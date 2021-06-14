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桃園1495人放無薪假 鄭文燦：企業依規定給薪給假

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
疫情爆發衍生勞工遭違法扣薪或扣假情事，桃園市長鄭文燦要求企業承擔公共衛生責任、照顧勞工健康。圖／市府提供
疫情爆發衍生勞工遭違法扣薪或扣假情事，桃園市長鄭文燦要求企業承擔公共衛生責任、照顧勞工健康。圖／市府提供

疫情爆發以來，桃園市勞動局接獲檢舉，有的工廠、企業違法扣薪或扣假、放無薪假，甚至引發勞資爭議，目前全市放無薪假勞工1495人，鄭文燦今天下午表示，勞工因公染疫、被隔離，雇主須給全薪、不得扣薪，若是自主健康管理，請病假給半薪、請特休給全薪，若申請防疫假或照顧假，雇主不得視為曠職或解雇等不利處分。

疫情發生以來，不少中小企業或工廠營運受影響，有的廠商接單減少，衍生勞工遭到扣薪、扣假或被迫放無薪假個案，勞動局統計，至今全市放無薪假勞工1495人，以製造業8家企業最多，其次為航空運輸、批發業個案，也有勞工檢舉雇主違法扣薪、要求放無薪假，該局均依違反勞基法規定裁罰。

鄭文燦說，企業要安全營運，必須承擔公共衛生責任、照顧勞工健康，他看到這段時間勞資協商與疫情有關案件，希望企業依勞動部、勞動局相關規定執行，勞工若因公染疫、被隔離，雇主必須給全薪、不得扣薪，勞工若自主健康管理可請病假給半薪或特休給全薪，若申請防疫假或照顧假，雇主不得視為曠職、不能強迫勞工以事假或其他假處理，也不得強迫勞工補行工作，不得解雇或扣發全勤獎金等不利處分。

疫情 健康管理 鄭文燦 無薪假

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