桃園新增10例確診 中壢某食品廠爆一家大小7人感染
桃園市今天下午召開防疫說明記者會公布新增本土10例確診個案，其中6例確診案為家庭群聚感染，其中中壢某食品廠案13090、案13091、案13133和案13191共4名家人同時確診，衛生局長王文彥表示，案13090的中壢某食品廠家庭10人，其中3名成員都在該廠上班，1人染疫後，至今該家庭已7人群聚感染，另3人居隔採檢中，新增確診者仍以家庭群聚感染最多。
王文彥表示，桃園新增本土10例確診個案，年齡從不到10歲至60多歲之間，其中6例分屬2個家庭群聚感染確診個案，中壢某食品廠員工因為一家10人，有3人同在該廠上班，他染疫後，接觸傳染給他嫂嫂、兒子、兒媳及3名孫子，10名家庭成員已有7人確診，他還另外傳給友人確診，同案共8人確診。
衛生局查出，該家庭成員及友人8人確診中，包括幼童3人共4男4女，從3歲到50 多歲，初步研判染疫地點並非在廠區，感染源還在調查，目前匡列生產線工作人員，該食品銷毀處理、工廠進行消毒。另外新增2確診案為另一個家庭群聚感染，該家庭成員共3人確診。
桃園新增本土10例確診個案，與確診者接觸感染高達7人，幾乎都是接觸後相繼感染確診，此外，龜山德士凸輪群聚感染累計2周來居隔採撿包括主管、員工、外籍移工21人確診後，該局決定針對該廠191人重新二採，目前185人檢測陰性，希望能結束該工廠確診案。
新聞處長詹賀舜公布新增確診者足跡，其中包括家庭群聚確診者到過老街溪河濱公園、小北百貨忠孝店、佳樂蛋糕中壢店、榮興彩券、美廉社中壢華勛店、月眉環保公園及全聯中壢龍東店、美廉社平鎮中山店、桃園南門市場、南崁溪步道等地，請足跡重疊者進行自我健康監測14天，若有疑問可打1922或0800-033355專線諮詢。
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