竹縣4公費篩檢站明全數啟用 1.3萬劑疫苗20日施打完畢
新竹縣長楊文科下午召開疫情說明會，楊文科表示，新竹縣「快篩部隊」包括4個公費篩檢站、3個自費快篩站以及3組行動快篩部隊，明天起將全數啟用；而明天開始的長者疫苗施打，不分地點都是「完全免費」，請長輩前往接種時記得攜帶「通知單、身分證和健保卡」。
楊文科表示，4個公費篩檢站包括竹北台大生醫醫院、縣府前廣場、湖口鳳山工業區、竹東河濱公園，3個自費快篩站為竹北大安醫院、湖口仁慈醫院、竹東北榮新竹醫院，以及3組行動快篩部隊，明天起將全數啟用。
而湖口的鳳山工業區篩檢站除接受一般鄉親的預約，也會提供專門時段，協助和確診者足跡重疊的企業移工預約，有需要的公司企業，可直接提供名冊給衛生局，會盡速安排採檢。
在「快打部隊」方面，明天開始的疫苗接種，不分地點都是「完全免費」，為了落實分流、避免群聚，請符合資格的長者，要依照通知單上註明的日期時間及地點前往接種疫苗。
楊文科也提醒，縣內合約醫院及診所，為了服務鄉親長輩，都會開設專區及專門門診來協助施打疫苗，請長輩記得攜帶「通知單、身分證和健保卡」，放心前往指定的地點打疫苗。
另外，針對機構施打疫苗方面，衛生局安排3個醫護團隊及3家衛生所，明天到9家機構，為577名住民接種疫苗，新竹縣1萬3000劑疫苗，將會在20日全數施打完畢。在疫苗接種順位方面，縣府將把「殯葬業者和保母」納入第7類接種對象，讓這些具一定風險的人員，也能盡早施打疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言