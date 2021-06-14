竹縣4公費篩檢站明全數啟用 1.3萬劑疫苗20日施打完畢

新竹縣長楊文科下午召開疫情說明會，楊文科表示，新竹縣「快篩部隊」包括4個公費篩檢站、3個自費快篩站以及3組行動快篩部隊，明天起將全數啟用；而明天開始的長者疫苗施打，不分地點都是「完全免費」，請長輩前往接種時記得攜帶「通知單、身分證和健保卡」。

楊文科表示，4個公費篩檢站包括竹北台大生醫醫院、縣府前廣場、湖口鳳山工業區、竹東河濱公園，3個自費快篩站為竹北大安醫院、湖口仁慈醫院、竹東北榮新竹醫院，以及3組行動快篩部隊，明天起將全數啟用。

而湖口的鳳山工業區篩檢站除接受一般鄉親的預約，也會提供專門時段，協助和確診者足跡重疊的企業移工預約，有需要的公司企業，可直接提供名冊給衛生局，會盡速安排採檢。

在「快打部隊」方面，明天開始的疫苗接種，不分地點都是「完全免費」，為了落實分流、避免群聚，請符合資格的長者，要依照通知單上註明的日期時間及地點前往接種疫苗。

楊文科也提醒，縣內合約醫院及診所，為了服務鄉親長輩，都會開設專區及專門門診來協助施打疫苗，請長輩記得攜帶「通知單、身分證和健保卡」，放心前往指定的地點打疫苗。