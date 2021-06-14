疫情出不了國 桃園觀旅大數據分析：遊客最愛到這裡

國內本土疫情衝擊各縣市觀光，桃園市觀旅局運用大數據分析遊客愛去景點及旅遊特性，發現外地遊客愛青埔、復興區及漁港類型景點，在地遊客則愛大溪老街、石門水庫與慈湖。觀旅局長楊勝評表示，大數據分析亦可用於科技防疫應用，例如在疫情期間透過景點人潮警示燈號，進行人流宣導及車流管制，精準有效降低群聚風險。

觀旅局長楊勝評表示，過去在觀光景點等開放空間進行人流統計常受到許多限制，近年來由於電信設備逐漸普遍，觀旅局透過電信大數據、桃園觀光導覽網及社群平台三類資料，針對全市20處觀光景點進行分析，掌握遊客屬性及偏好。

在全市20個景點中，青埔由於Xpark、IKEA開幕及商圈整體規劃，遊客數成長54.4%，為全市成長最高的景點；第二名為大溪老街，維持每日平均約1萬人次。

楊勝評指出，往年2月通常是旅遊高峰期，今年由於部桃事件，當月整體遊客人數下降26.6%，尤其青埔及大溪老街等商圈型景點衝擊更大，市府3月完成清零計畫、桃園解封，觀旅局也推出住宿旅遊補助等措施，帶動整體遊客人數回升21.4%。