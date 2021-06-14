排隊接種疫苗引爭議 桃市府發放號碼牌紓解人潮

莫德納疫苗開放接種，吸引許多符合資格對象排隊施打，大量人潮引發民眾質疑未保持社交距離，桃園市政府衛生局表示，已發放號碼牌紓解人潮，以後也會請公會造冊審查後再施打。

莫德納（Moderna）疫苗開放第一類醫事人員及非醫事人員接種，桃園區及中壢區衛生所週日加班施打疫苗，大批第一類醫事人員或非醫事人員前往排隊施打，遭網友錄影上傳網站，引發網友熱議擔心未保持社交距離。

衛生局表示，體諒醫事人員及非醫事人員的辛勞，市府開放假日施打，沒想到吸引許多符合對象前往排隊，根據統計，桃園第一類醫事人員應該都已完成接種作業，剩下的多是第一類非醫事人員，目前已針對較大型的衛生所採用發放號碼牌的方式，狀況在今天已經獲得紓解。

衛生局指出，為避免再出現排隊狀況，以後會先請公會造冊審查後再施打。衛生局也強調，須在醫療院所的全職工作者才能施打疫苗，其他打工、臨時工及志工都不在名單內，市府也會進行查核，疫苗接種以桃園市的醫事人員優先。

前往接種疫苗的陳小姐表示，今天的接種作業情況良好，人也沒有想像中的多，不過還是會做好戴口罩等防護工作，並保持社交距離，自己也會避免在開打首日前往接種疫苗，以避免群聚排隊，不過她也坦言，醫護工作忙碌，只能利用假日前往接種疫苗，希望民眾可以多加體諒。