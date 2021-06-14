快訊

黃偉哲留言蔡臉書「粽盼親離」被歪樓 市府：小編誤用

桃園高齡明起8、9成願打 臥床盼到府打、市府專案評估

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園81高齡長者明起打疫苗，大園區海口里長鄭清木（右）送接種通知單、反映高齡臥床長者家屬希望爭取到府施打。記者曾增勳／翻攝
桃園81高齡長者明起打疫苗，大園區海口里長鄭清木（右）送接種通知單、反映高齡臥床長者家屬希望爭取到府施打。記者曾增勳／翻攝

桃園市81歲以上長者52199人，明天起分3天在全市25處社區接種站施打疫苗，各區里長、里幹事今天將接種通知單送達及調查意願，初估超過8、9成長者願意接種，但是高齡臥床、百歲人瑞長者卻礙於身體不好或行動不便，無法前往接種，家屬只好放棄，多位里長今天上午表示，這些高齡臥床或百歲長者家屬希望爭取到府施打疫苗服務。

市府衛生局長王文彥表示，這波是以大多數到接種站的高齡長者優先，疫苗有限，一瓶疫苗10CC，很難到府只施打一人，加上一些高齡臥床長者有病在身，考慮疫苗是否產生副作用、適不適合施打，需要醫師評估，以後將採取專案評估處理。

桃園區建國里長徐揚帆說，該里符合接重高齡長者230多人，其中百歲人瑞及高齡臥床長者至少3、4人，身體不好或行動不便，無法到接種站排隊，家屬想打，卻很為難，建請是否到府接種。大園區海口里長鄭清木表示該里多數高齡長者要打疫苗，該里4、5名高齡臥床長者家屬因長老行動不便放棄，仍希望可到府施打。

大園區後厝里長林有財、蘆竹區南崁里長邱顯助也接到高齡臥床長者家屬反映，長輩身體不便、行動不便放棄接種，但希望爭取到府施打。大園區南港村長許茂送達接種通知單時，接到未達高齡臥床民眾家屬反映，希望也能爭取臥床者到府施打或照顧家屬也能先打。

疫苗 衛生局

延伸閱讀

85歲長者明疫苗開打 北市醫護今趕接種避免防疫破口

讓民眾安心宅在家 消基會籲外送員列疫苗優先施打對象

桃園開放懷孕醫護優先打莫德納 市府：提高接種普及率

彰化縣關懷據點今起注射疫苗 長者：早打早安心

相關新聞

桃園開放懷孕醫護優先打莫德納 市府：提高接種普及率

台中市昨宣布中央同意懷孕醫事人員優先接種莫德納疫苗，桃園市今也跟進，第一類醫事人員、醫療機構非醫事人員懷孕者，可預約優先...

疫情出不了國 桃園觀旅大數據分析：遊客最愛到這裡

國內本土疫情衝擊各縣市觀光，桃園市觀旅局運用大數據分析遊客愛去景點及旅遊特性，發現外地遊客愛青埔、復興區及漁港類型景點，...

全台第一批長者接種疫苗 竹市府：截至12點近2000名長者施打

新竹市政府今為全台第一批長者施打疫苗，截至11點已完成3000人施打，報到接種率約6成，市長林智堅上午關心6處疫苗施打站...

疫情嚴峻民眾恐慌焦慮 竹縣心理諮詢專線服務不停歇

國內新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾出現恐慌，過度關注疫情發展相關資訊，可能產生焦慮、失眠、情緒困擾等心理失衡問題，新竹縣政府...

桃園高齡接種明開打 鄭文燦：建議家人陪同、攜雙證件

各縣市明起執行高齡者接種疫苗計畫，桃園市首波納入81歲以上共5萬餘人，明天先開放88歲以上長者接種，市長鄭文燦表示，民眾...

80歲以上長者打疫苗竹市今搶頭香 老人家：盼望好久了　

新竹市獲配1.1萬劑AZ疫苗，於今天起啟動六處疫苗施打站，上午8點開始為轄內80歲以上長者施打疫苗；84歲陳姓老翁說，盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。