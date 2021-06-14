桃園高齡明起8、9成願打 臥床盼到府打、市府專案評估

桃園市81歲以上長者52199人，明天起分3天在全市25處社區接種站施打疫苗，各區里長、里幹事今天將接種通知單送達及調查意願，初估超過8、9成長者願意接種，但是高齡臥床、百歲人瑞長者卻礙於身體不好或行動不便，無法前往接種，家屬只好放棄，多位里長今天上午表示，這些高齡臥床或百歲長者家屬希望爭取到府施打疫苗服務。

市府衛生局長王文彥表示，這波是以大多數到接種站的高齡長者優先，疫苗有限，一瓶疫苗10CC，很難到府只施打一人，加上一些高齡臥床長者有病在身，考慮疫苗是否產生副作用、適不適合施打，需要醫師評估，以後將採取專案評估處理。

桃園區建國里長徐揚帆說，該里符合接重高齡長者230多人，其中百歲人瑞及高齡臥床長者至少3、4人，身體不好或行動不便，無法到接種站排隊，家屬想打，卻很為難，建請是否到府接種。大園區海口里長鄭清木表示該里多數高齡長者要打疫苗，該里4、5名高齡臥床長者家屬因長老行動不便放棄，仍希望可到府施打。

大園區後厝里長林有財、蘆竹區南崁里長邱顯助也接到高齡臥床長者家屬反映，長輩身體不便、行動不便放棄接種，但希望爭取到府施打。大園區南港村長許茂送達接種通知單時，接到未達高齡臥床民眾家屬反映，希望也能爭取臥床者到府施打或照顧家屬也能先打。