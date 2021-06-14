疫情嚴峻民眾恐慌焦慮 竹縣心理諮詢專線服務不停歇

國內新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾出現恐慌，過度關注疫情發展相關資訊，可能產生焦慮、失眠、情緒困擾等心理失衡問題，新竹縣政府除加強各項防疫措施，也重視疫情期間民眾的身心健康狀況，若民眾有心理諮詢服務需求，可撥打新竹縣政府衛生局心理諮詢專線03-6567138，以及衛生福利部提供安心專線1925。

衛生局表示，民眾有需要心理諮詢可以用市話或手機撥打1925 (依舊愛我)，衛生福利部安心專線24小時全年無休；而衛生局心理諮詢專線為03-6567138，原採預約制度及定點諮商服務，預約民眾可至就近衛生所1對1諮商，因疫情影響已暫停，但因應疫情影響民眾如有需求也可撥打此專線，服務時間為每周一至周五，早上9點至下午5點提供諮詢。

另外，縣府也關心藥癮者及家屬心理層面，新竹縣毒品危害防制中心配合法務部，開辦24小時免費毒防諮詢專線0800-770885，提供藥癮者、家屬和一般民眾藥癮戒治諮詢服務，內容包括電話諮詢、心理支持、社會扶助、醫療協助、就學輔導、就業輔導等。依據新竹縣毒品危害防制中心統計，去年受理諮詢專線人數為178人，其中男性共124人、女性共54人。

衛生局表示，免費毒防諮詢專線主要諮詢項目為提供藥癮醫戒治療訊息，其次為心理支持問題，服務時間為周一至周五早上8點30分至下午5點30分，由專責人員提供相關諮詢服務；夜間及假日則統一由桃園市毒防中心設置「毒防諮詢專線夜間暨假日聯合服務中心」，受理諮詢內容將採全程保密。