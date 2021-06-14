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桃園高齡接種明開打 鄭文燦：建議家人陪同、攜雙證件

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園88歲以上長者明天開放接種疫苗，鄭文燦建議家人陪同，並記得攜雙證件。圖／市府提供
桃園88歲以上長者明天開放接種疫苗，鄭文燦建議家人陪同，並記得攜雙證件。圖／市府提供

各縣市明起執行高齡者接種疫苗計畫，桃園市首波納入81歲以上共5萬餘人，明天先開放88歲以上長者接種，市長鄭文燦表示，民眾要記得攜帶健保卡、身分證，並建議一位家人陪同高齡長者前往全市25處校園接種站。

市長鄭文燦表示，桃園明天開始分齡分組接種疫苗，明起先開放88歲以上長者接種，請民眾記得攜帶健保卡、身分證，也要帶接種通知單，核對身份較快，並建議一位家人陪同，預計8點半開打、提前半小時到場即可，不要空腹、先喝水、放鬆心情，有問題可洽現場協助小組。

鄭文燦表示，目前25個學校型接種站已備妥，每一站有4個師打線、2名醫師，現場也會準備輪椅、復康巴士等協助行動不便的長者，各區公所、戶政、里長團隊都會加入協助，市府也會組織服務小組。

桃園市15日起實施高齡者分齡分組第1輪接種計劃，15日為88歲以上、16日85歲以上、17日81歲以上，鄭文燦今也表示，第2輪75歲至80歲長者預計6月22日開始。

鄭文燦 健保卡 疫苗

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