居家防疫過端午 營養師3招教你健康包粽

新冠肺炎疫情持續延燒，居家防疫端午過節氣氛不可少，桃園天晟醫院營養師李昌儒建議，在家不妨自己動手DIY包健康懶人粽，防疫期間不必外出，也能吃出健康。

李昌儒指出，國人體內維生素D普遍不足，影響身體抵抗力，維生素D除了幫助人體對鈣質的吸收強化骨質，同時還能抗發炎，增強身體免疫細胞功能，讓免疫系統正常運作，這些營養素可從食物中攝取，包括蕈菇類、蛋黃、魚類、蝦貝類、奶類、全穀類或肝臟。

李昌儒表示，在家DIY四人份的健康粽只要3個步驟，首先選購富含維生素、礦物質及膳食纖維的全穀雜糧（圓糯米160克、糙米40克、大薏仁20克、小米20克、燕麥20克、雪蓮子20克、栗子20克、紫米20克、蕎麥20克），和低脂優質蛋白（雞腿肉120克、蝦仁4隻、毛豆12克、鹹蛋黃4個），其他配料包括新鮮蔬菜、乾燥荷葉1至2片和鹽巴、白胡椒、紹興酒等調味料。

接下來將全穀雜糧浸泡開水至少3小時撈出，荷葉汆燙至軟化後擦乾，同時將雞腿肉、蝦仁、毛豆以適量鹽巴、白胡椒、紹興酒醃漬15分鐘；荷葉鋪在蒸籠裡，全穀雜糧鋪底，最後將所有食材擺在最上面，依喜好加入其它健康食材。最後將電鍋外鍋倒入兩杯水蒸30分鐘，電鍋跳起後再倒入兩杯水，蒸至個人喜愛的米飯口感即可。