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疫情擋不住愛情！ 同住屋簷1個月決定步入禮堂

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
疫情衝擊未婚男女感情，這段時間也考驗雙方面對緊急狀況的應變與處理。示意圖／取自ingimage
疫情衝擊未婚男女感情，這段時間也考驗雙方面對緊急狀況的應變與處理。示意圖／取自ingimage

國內疫情警戒第三級延長至6月28日，相關防疫措施持續執行，不少未婚男女抱怨，電影院、博物館、遊樂場等約會地點因為三級警戒都關閉，餐廳、咖啡廳只能外帶，想到風景區一遊也不行，感情無法加溫，但也有人認為因為疫情，更加體會同舟共濟，兩人一起面對的決心，反而讓感情增溫。

中壢美滿服務中心主任徐乃義表示，有男老師好不容易最近找到心儀對象，兩人相談甚歡，原本期待感情慢慢加溫，但對方父親認為防疫期間兩人不該見面，還警告女兒，男生如果不能有所節制，就不會是好對象，讓男老師大嘆怎麼連談感情都這麼困難。另外也有餐廳老闆和女友交往半年，原本希望中秋節迎娶新娘，但疫情爆發餐廳被迫打烊，連自己生計都有困難，哪敢求婚？

但徐乃義說，也有人的感情因疫情加溫，像苗栗發生電子廠確診後，女方告訴在竹科上班的劉姓工程師，既然將來要共組家庭，何不兩人一起共度難關，因此提議登記結婚；正準備國家考試的張姓女子，在新北疫情爆發後，男方擔心她住在新北如確診將影響考試，因而建議女生搬來桃園中壢，一個多月來，兩人感情加溫，決定國考結束後結婚，成為外人口中的「新冠情侶」。

徐乃義說，疫情衝擊人際關係，尤其感情期待加溫的未婚男女，不過危機就是轉機，疫情終究會過去，這段時間也考驗雙方面對緊急狀況的應變與處理，更何況宅在家，善用交友或視訊也是不錯的選擇。

疫情 結婚

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