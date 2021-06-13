柯文哲質疑資訊不對等 鄭文燦指陳其邁有公衛背景

75歲以上長輩疫苗施打作業將展開，但台北市長柯文哲質疑疫苗資訊不對等，桃園市長鄭文燦今天表示，高雄市長陳其邁有公衛背景提早預估可能開打時間，並沒有哪個縣市有內線。

鄭文燦上午主持新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫會議後在臉書（Facebook）直播表示，他跟高雄市長陳其邁有推出不在籍長輩只要符合施打條件可就近施打疫苗，這是中央的接種指引，部分長輩的居住地與戶籍地不一致，原則上由里長或里幹事簽名就可以接種疫苗。

鄭文燦說，不在籍長輩的施打數量最後會報給中央流行疫情指揮中心，希望能補發疫苗，主要是方便高齡接種者就近施打，這個友善政策原則應全國實施。

對於媒體詢問，台北市長柯文哲質疑75歲以上長者施打作業，配發疫苗有資訊不對稱的情形。鄭文燦表示，他也是從媒體上看到疫苗接種的配送計畫，但大概花了一天的時間就完成25個接種站地點跟配置。

他說，這段時間，各單位應該都是從指揮中心的記者會或疾管局發布新聞稿得到資訊，資訊的發布要一致化讓大家可以遵循，有時媒體報導不一定正確，疫情或未來的疫苗資訊，應該還是以中央發布的為準。

鄭文燦指出，「我想沒有哪一個縣市會有所謂的內線」。陳其邁有公衛背景，提早預估可能的開打時間，並不是說他比我們早知道幾日開打，其實開打日全國一致為15日，至於一到三類別可以現在就開打，這是中央同意的。

鄭文燦表示，桃園市針對外籍移工進行的固安計畫推動情況良好，截至今天上午已篩了9258人，有4人快篩陽性但PCR檢測為陰性，也就是說，目前為止沒有外籍移工的潛在傳播鏈，但還是要把計畫完成，希望達成企業、員工跟社區的三贏，市府也可掌握外籍移工的整體狀況。

鄭文燦說，各工業區的社區篩檢站也將上線，原則上以中小企業為主，數量較少，但希望企業安排時段配合快篩。

另外，市政府也跟各捐贈單位做了可到場快篩的設備，包括快篩站、快篩亭、快篩屏風，原則上可支援6組到場快篩，透過雙軌制完成固安計畫。