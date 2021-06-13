桃園市長者15日開打疫苗 學校周邊紅線不開單

桃園市15日起開放81歲以上、原民75歲以上長者打疫苗，市長鄭文燦表示，接種站大多設在學校禮堂，為方便長者上下車分便，施打期間開放學校周邊紅黃線停車，現場也備有輪椅幫助長者入場。

中央宣布75歲以上長者優先施打疫苗後，桃園市也宣布6月15日至17日施行第一波，81歲以上、原民75歲以上共5萬餘人至各區各里學校禮堂優先施打，共計25個接種站。

鄭文燦表示，部分學校周圍畫設紅黃線，為了方便民眾接送、長者就近上下車，這3天開放停車，另外每個站點也配備輪椅，行動不方便的長者下車以後可以用輪椅推進去。

市府交通局指出，預計上午8時至下午1時疫苗接種期間，車輛停靠紅黃線均不會開單。

鄭文燦指出，桃園市長者分3年齡層施打，15日為88歲以上、16日85歲以上、17日81歲以上，依接種通知單的時間、地點，可以提早半小時到場，若錯過這3天，疫苗還有剩，會開放至衛生所施打，數量不夠則須等下一輪。