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大溪老街趁疫情修繕牌樓 工人比遊客還多

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園大溪老街看不到人潮，和平路、中山路與中央路老街牌樓的修繕工程同步展開。圖／桃園市議員陳治文提供
桃園大溪老街看不到人潮，和平路、中山路與中央路老街牌樓的修繕工程同步展開。圖／桃園市議員陳治文提供

國內本土疫情持續蔓延，桃園市關閉轄區所有遊客中心及暫停小烏來天空步道、天空繩橋等遊憩設施，人流大幅減少，端午連假第2天，桃園市各風景區的「人潮警示燈號」今上半天均顯示綠燈。大溪老街看不到人潮，和平路、中山路與中央路老街牌樓的修繕工程同步展開，現在大溪老街工人人數比遊客還多。

全台從5月中旬進入三級警戒，主要觀光景點紛紛關閉，桃園大溪老街9成以上店家暫停營業，遊客瞬間冷凍，以往買豆干的人潮通通消失，相當冷清。大溪和平老街的牌樓立面，最近因為修繕工程，陸續架起帆布圍籬，工作人員使用強力水柱清潔牌樓歷史浮雕，將陳年累積的灰塵及藏污納垢，徹底清洗乾淨，希望在疫情過後，可以用全新面貌迎接遊客。

市府文化局文化設施科長沈建忠表示，大溪老城區是全市保存最完整的歷史街區，具有豐富的人文歷史內涵，為維護當地珍貴歷史牌樓，去年8月爭取文化部補助1億7000萬元，改善現有屋頂漏水及天花板損壞問題，修繕後將形塑具有豐富層次的夜間光環境，讓大溪老城區展現不一樣的歷史魅力。

桃園大溪老街看不到人潮，和平路、中山路與中央路老街牌樓的修繕工程同步展開。圖／桃園市議員陳治文提供
桃園大溪老街看不到人潮，和平路、中山路與中央路老街牌樓的修繕工程同步展開。圖／桃園市議員陳治文提供
桃園大溪老街看不到人潮，和平路、中山路與中央路老街牌樓的修繕工程同步展開。圖／桃園市議員陳治文提供
桃園大溪老街看不到人潮，和平路、中山路與中央路老街牌樓的修繕工程同步展開。圖／桃園市議員陳治文提供

大溪老街 疫情 漏水

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