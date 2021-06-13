大溪老街趁疫情修繕牌樓 工人比遊客還多

國內本土疫情持續蔓延，桃園市關閉轄區所有遊客中心及暫停小烏來天空步道、天空繩橋等遊憩設施，人流大幅減少，端午連假第2天，桃園市各風景區的「人潮警示燈號」今上半天均顯示綠燈。大溪老街看不到人潮，和平路、中山路與中央路老街牌樓的修繕工程同步展開，現在大溪老街工人人數比遊客還多。

全台從5月中旬進入三級警戒，主要觀光景點紛紛關閉，桃園大溪老街9成以上店家暫停營業，遊客瞬間冷凍，以往買豆干的人潮通通消失，相當冷清。大溪和平老街的牌樓立面，最近因為修繕工程，陸續架起帆布圍籬，工作人員使用強力水柱清潔牌樓歷史浮雕，將陳年累積的灰塵及藏污納垢，徹底清洗乾淨，希望在疫情過後，可以用全新面貌迎接遊客。