激勵公務員、市民考客語認證 竹市今年首訂獎勵辦法

客語為通行語實施辦法2018年發布，規定該縣市客家人口達3分之1，列為客家語通行語之一地區，8年後也就是2026年該縣市公教人員要有符合該地區客家人口比例者通過客語能力認證；桃園市達標得要4成、新竹市也要有3成，但2市各僅7%、3%落後一大段，竹市今年決定加碼獎勵，通過認證最高發3千元禮券，還要免費開課力拚達標。

相關研究統計，新竹縣、苗栗縣客家人口最多，比例達到6至7成，桃園市約4成，花蓮縣與新竹市3成多，也代表這5縣市公教人員屆時須一定比例通過客語能力認證，新竹市客家人口34%剛好跨門檻，在2026年以前，要有34%公教人員通過客語認證。

新竹市客家人是竹市第2大族群，但因身處都會區「多隱形化、福佬化」，新竹市公教人員6千多人，2026年預估要2166人通過客語能力認證，但迄今僅201人、3.2%公教人員通過，市府最近訂出短期目標，3年增至20%，希望今年先拚到10.35%。

新竹市政府不只要鼓勵公教人員報考，也希望更多市民能通過認證，今年新訂的獎勵辦法，新竹市民一體適用，通過初級可領1千元禮券、中級2千元禮券，若通過高級則有3千元，若為公教人員也另有公假補休與記功嘉獎等獎勵，提供更多報考誘因。

客語能力認證有聽力、口語及閱讀測驗，新竹市文化局今年開始替局內有意願報考的同仁上課，不只客家人報名，還有新竹的客家媳婦，也有人是因想學新語言來上課。

新竹市政府為增加客語能力認證通過率，今年也要擴大開課，開放各局處員工報名，洽詢者還不少，主辦的文化局指出，原訂5月開課，不過受到疫情影響，決定暫緩。

桃園市號稱客家第一庄，公教人員多達3萬1130人，依據該辦法，2026年要有4成公教人員通過認證，但2017年以來2151人通過認證僅7％，客家事務局坦言，桃園市不像新竹縣與苗栗縣客家人口比例多達7成，且與竹市同屬都會型客家區，客語環境不同。

直轄市資源多，桃園市政府支持員工報考，考試給公假補休，參加客語能力認證課程達一定時數還能記嘉獎表揚，若通過認證再加發禮券、記功嘉獎，明年目標拚15%。

地方公務員認為，縣市政府都祭出發禮券、公假等獎勵，還有免費課程，確實會提高報考意願，會約一約要好的同事一起上課，不過，客語為通行語實施辦法規定縣市公教人員要有一定比例通過客語能力認證，但辦法沒訂罰則，縣市政府也只能多鼓勵。