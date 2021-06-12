獨／新竹疫情直播服務聽障者 母女分別為手語翻譯及聽打員

專職聽打員的范雯雯，母親康銖允是新竹縣首名手語翻譯員，為了最即時、同步傳遞資訊給聽障者，這段疫情期間，母女倆分別在新竹縣、市政府的疫情直播記者會擔任手語翻譯與聽打員，也各自在鏡頭前、後堅守崗位，當聽障朋友的耳朵。

33歲的范雯雯說，大哥是聽障人士，母親為照料，從哥哥念小學開始每天奔波往返新竹、台北，陪伴哥哥就讀台北啟聰學校，哥哥念書時，媽媽就去學手語，是很資深的手語翻譯員；自己4年前也在母親的鼓勵下，參與聲暉協會辦理的聽打員培訓。

想參與培訓至少要1分鐘打80個字，范雯雯經過培訓與實習成為正式聽打員後，1分鐘可打120個字，現為專職的聽打員，平時常參與聲暉相關活動協助聽打，或協助聽障者就醫、求學，也固定到大學提供聽障生聽打服務，她說，只要聽障人士不會手語，都可以向縣市政府申請聽打服務。

范雯雯也提到，若為極重度的聽障者，因沒有口語能力訓練，主要仰賴手語溝通，若為輕度或是後天造成聽力受損者，因有學過講話與認字，聽打服務就能派上用場，聽打員就像「聽障者的耳朵」，將講者說的每句話與現場狀況，都一字一句記錄下來。

「同步聽打是最即時的服務，不會有時間差」，范雯雯也回想過去服務聽障者的經驗，曾有聽障者跟她說，以前都不知道老師在台上講什麼，也不知道同學在笑什麼，有了聽打服務協助後，「終於可以跟大家一起笑出來了，很感動」，也讓她更堅定要為聽障者服務，不僅能即時接受資訊，也可以感受現場的氣氛。