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疫情直播鏡頭後默默的一群 竹市聽打員1分鐘飆120字

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府每天開直播疫情說明會，現場安排聽打員現場聽打，提供同步字幕。圖／新竹市政府提供
新竹市政府每天開直播疫情說明會，現場安排聽打員現場聽打，提供同步字幕。圖／新竹市政府提供

各縣市政府每天開直播說明最新疫情，除了手語翻譯員在鏡頭前為聽障朋友服務，鏡頭後其實還有不露臉的「聽打員」，中華民國聲暉聯合會指出，聽障者也需要同步字幕服務，但目前僅5個縣市呈現。新竹市就是其一，市府找來新竹市聲暉協會專業聽打員服務，「字幕君」快手且字字到位，讓網友驚艷，也讓聽障者第一時間接受資訊。

中華民國聲暉聯合會在臉書發文提到，全台20個縣市召開直播疫情記者會，都配至少1名手語翻譯員同步翻譯，但其實聽語障者的資訊管道不只是手語，許多從小未學手語，以聽、口語、讀唇溝通的聽障者，觀看重大公共資訊會議時更需要同步字幕，但目前僅台北市、新北市、新竹市、雲林縣與高雄市有提供，為聽打員現場服務。

依身心障礙者權益保障法第61條規定，直轄市、縣市政府應設置申請手語翻譯服務窗口，依聽覺功能或言語功能障礙者實際需求，提供其參與公共事務所需之服務；並得依身心障礙者之實際需求，提供同步聽打服務。換言之，縣市政府應提供同步聽打。

新竹市政府社會處長張柔說，新竹市疫情說明會以直播進行，就是為了讓更多民眾接受到最新且重要的疫情訊息，考量聽障朋友接受訊息不易，也避免有時間差，市長林智堅請社會處安排同步手語與聽打服務，市府與新竹市聲暉協會合作提供聽打服務。

竹市疫情說明直播每天下午2點半登場，部分聽打員平時有正職工作，因此竹市固定安排2名專職聽打員上陣，時薪500元，須提前1小時到場準備架設器材設備與測試，聽打員都通過培訓學科與術科實習，中文聽打速度每分鐘至少超過80字、正確率90%。

聽打員范雯雯受過專業訓練，打字速度每分鐘可達120字，她也提到，以往擔任活動同步聽打工作，多有2名聽打員輪替，但疫情說明會直播時間較短，只有1人上場，尤其替直播記者會同步聽打也肩負了傳遞疫情訊息的重要任務，確實壓力很大，而且市長人就坐在前方，很怕不小心出錯，也因此聽打時更為專注，還好都獲得不錯的反饋。

目前疾管署與高雄市採用AI即時字幕，新竹市政府認為，人工同步聽打還是多了些溫度，且能即時理解講者語意，準確率也較高，聽打員也分享，不僅要熟悉自己的設備與打字軟體，也要多看新聞熟悉講者的議題，也可先建關鍵字字庫，例如疫情常提到的「陽性」確診，就可避免新注音直接打出「楊姓」還得花時間修正，以加快速度。

新竹市政府每天開直播疫情說明會，現場安排聽打員現場聽打，提供同步字幕。記者張裕珍／翻攝
新竹市政府每天開直播疫情說明會，現場安排聽打員現場聽打，提供同步字幕。記者張裕珍／翻攝

疫情 新竹 直播

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