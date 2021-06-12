遭傳爆發群聚感染 竹東長安老人養護中心澄清不是事實

竹縣竹東鎮2間長照機構發生群聚感染，縣政府依規定未公布哪間長照機構，卻也導致地方謠傳不斷；其中一間位於長安路上的老人養護中心被地方盛傳發生感染，院方急忙澄清，請住民及家屬放心。

長安老人養護中心今發聲明澄清，中央流行疫情指揮中心及縣府衛生局所公布的竹東鎮染疫長照機構，並非他們養護中心，呼籲民眾勿再轉傳不實消息，院方對照顧與防疫工作會繼續努力，感謝各界關心。

2間竹東染疫的長照機構今也再傳出1例確診個案，是機構內50多歲照顧服務員，她長期居住在機構，也是前天確診案12291的照服員，負責該機構部分樓層區域的住民照顧服務。

縣長楊文科就表示，今天新增確診案與上月新竹縣第一起長照機構群聚感染事件有關，這間染疫長照機構有多個樓層，發生群聚感染是機構中2樓及3樓，目前所有人員都已隔離，5樓區域未發生感染情況。

楊文科呼籲共同面對疫情帶來考驗，不要隨意散布謠言或汙名化；這次竹東的群聚感染事件因確診者多為機構內行動不便的住民，未涉足公共場所足跡，請民眾不需要過度恐慌。