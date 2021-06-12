桃園學校規畫疫苗注射站 議員：暑假結束前應遷移

桃園市議員黃敬平指出，為配合疫苗接種，教育局行文國中小學，如果收到市府通知請配合規畫疫苗接種場地。黃指出全國疫苗接種預計至年底，10月前雖然可能完成大部分成人疫苗接種，但是按照時程推估，學校做為注射疫苗的場地，暑假結束、開學以前不可能所有成人接種完。

黃敬平認為，市政府必須有配套措施，暑假結束前應移至其他公有場地持續接種，以避免影響學生上課權益。

桃園教育產業工會理事長熊書顯指出，11日教育局才函文各級學校，市府15日疫苗就要開打，中間卡了3天端午連續假日，各校作業準備時間恐過於倉促，市府應再將相關配套措施規畫好。平鎮區義興里長詹瑞梅建議，如果有婦幼館或市民活動中心的里，可以規畫疫苗接種站，既能分流又可以儘快完成接種率。

黃敬平認為，學校是教育場所，暑假期間沒有學生到校，為了加速達到疫苗接種覆蓋目標運用學校做為場地，開學後應退場，將疫苗接種業務轉往各里市民活動中心、公有場館等持續銜接，以免影響學生上課權益。