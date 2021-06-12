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不見往日繁華 大溪老街連假首日上演「空城計」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
疫情影響，大溪老街連假首日上演「空城計」。圖／翻攝自桃園觀光導覽網
疫情影響，大溪老街連假首日上演「空城計」。圖／翻攝自桃園觀光導覽網

端午連假首日，桃園市各觀光景點未見人潮，旅遊警示燈號都是綠燈，以往每逢假日總有破萬人次造訪的大溪老街，今天也是空無一人，部分店家甚至拉下鐵門沒營業。

不只大溪老街，石門水庫、慈湖和虎頭山等知名景點，今天旅遊警示燈也都在人流百分之五十以下的綠燈，觀光旅遊局透過即時監控系統觀察，街道整天只有零星車輛經過，不見遊客駐足逗留，「遊客數幾乎是零」。

桃園市議員陳治文接獲商圈店家陳情，長期疫情影響，即便政府沒有禁止開門營業，但問題是沒有人潮，生意一落千丈，生活也面臨困境，與其開門徒增水電成本，不如選擇暫時歇業。

陳治文說，宅經濟盛行，網路購物也是現在最流行、最安全的管道，但有些商家因為經營規模不大，架設購物網站恐不敷營運成本。有商家希望政府能協助媒合或提供網路購物平台，讓他們也能度過這個艱困時刻。

大溪老街 購物網 石門水庫

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