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竹市今增2例京元電相關確診 足跡有這2家超商

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天新增2例本土確診，皆與竹南京元電群聚案有關。 記者張裕珍／攝影
新竹市今天新增2例本土確診，皆與竹南京元電群聚案有關。 記者張裕珍／攝影

新竹市今天新增2例本土確診，皆與竹南京元電群聚案有關，竹市累計32例。案12741（40多歲男）為該科技廠員工，入住防疫旅館採檢PCR陽性確診，案12835（30多歲男）是案11490京元電員工的家人，也因接觸染疫，居家隔離期間出現症狀採檢確診。市府指出，案12741在3日、7日曾分別到過香山區2間超商購物，都通知消毒。

案12741（40多歲男）為京元電科技廠員工，因工作區域有移工確診，先經安排快篩陽性入住防疫旅館，再經採檢PCR陽性確診，目前匡列6人居家隔離。

案12835（30多歲男）是案11490京元電員工的姐夫，因案11490先染疫，匡列多名家人居家隔離，日前先是姊姊確診為案12575，今天公布他的姊夫也染疫為案12835，衍生家族群聚，由於案12835是在居家隔離期有症狀，因此沒有新增足跡與匡列對象。

市長林智堅說，案12741在6月3日晚上10點50分到11點5分曾到過全家便利商店新竹香山店購物，7日10點35分至10點50分則到統一超商鎵華門市，都在新竹中華路上，因案12741因公司有移工確診，這段期間很謹慎，大多時間都在公司或住家。

林智堅說，新竹市累計32例，很努力維持+0，不過因為鄰近縣市出現群聚案，最近新增案例也都跟科技廠有關，提醒市民若自己與家人在有相關確診案的科技廠服務，可以預約到社區篩檢站，若篩檢結果為陰性，也建議要跟家人保持距離，盡量不要和家人接觸、不要跟家人共餐，在家裡也要戴口罩。

林智堅也提到，新竹市防疫旅館118間還充裕，由於不少確診個案都是同住家人，雖然CDC指引居家隔離為1人1室，但他認為防疫要從嚴，只要有跟確診者接觸匡列的人，市府將要求一定要住到防疫旅館，即日起開始執行，也請大家端午節連假宅在家。

新竹市今天新增2例本土確診，皆與竹南京元電群聚案有關，並公布相關足跡。圖／新竹市政府提供
新竹市今天新增2例本土確診，皆與竹南京元電群聚案有關，並公布相關足跡。圖／新竹市政府提供

新竹 居家隔離 防疫旅館 京元電

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