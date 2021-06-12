竹市府發物資與口罩 端午節前送暖關懷獨老與街友

疫情期間，獨居長輩跟街友更需要關懷慰問，新竹市政府趕在端午節前夕，結合10個民間獨老志工團體，分頭關懷列冊的259名獨居長輩，也透過訪視致贈街友應景粽子、毛巾、雨衣、口罩及乾洗手等物資，提醒過節仍不忘戴口罩、勤洗手做好防疫。

73歲老婦吳鳯英獨居，因雙腳水腫，吞嚥困難，說話喘而無力，只能坐著睡覺，情緒憂鬱低落，市府社會處與民間單位協助，幫吳奶奶找租屋處、提供生活物資、取得低收入戶福利身份及協助就醫等服務，近日逢端午節也獻上端午禮，吳奶奶也歡喜地感謝市府和志工的幫忙，讓她能正常生活，不時也送口罩、礦泉水和水桶來，很安心。

年近65歲的黃大因家庭緣故成了街友，因患有多項慢性疾病，一度想自我結束生命，在外遊走時遇到在外進行訪視的社工，人生才有了轉機，社工去年鼓勵他參與新竹辦理的街友再出發試辦計畫，黃大哥靠手工獲得些許收入，也開始接觸照看病人的工作，重新展開與以往不同的新生活，也讓一路陪伴迄今的社工感到欣慰。

社會處長張柔說，新竹市列冊獨居長輩共259名，在全民防疫抗旱期間，除了結合獨老志工們向長輩們加強宣導正確配戴口罩、洗手的重要性及供水減壓期間節約用水的觀念，也持續發放防疫口罩，以及發放礦泉水及個人使用的取水，照顧長輩需求。