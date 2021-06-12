台中各大站設防疫門 讀者抱怨苗栗沒有是「各國多制」

台中市「端午專案」勸導不返鄉，進入邊境發溫馨簡訊自主管裡，並運用高科技在台鐵、高鐵站做「防疫消毒門」，讀者申小姐向本報投訴認為現在苗栗疫情這麼嚴重，台鐵苗栗、竹南站、高鐵苗栗站為什麼沒有「防疫消毒門」徹底消毒，台鐵「各國多制」的作法讓她很生氣。

申小姐向聯合報投訴說，她很生氣台鐵的作法「各國多制」，苗栗這麼嚴重，台鐵苗栗站、竹南站（疫情爆發區）、高鐵苗栗站為什麼沒有「防疫消毒門」徹底消毒呢？苗栗11日單日確診56例，縣長說「確診命都沒了，哪來人權」也被網友輿論罵翻，試問苗栗連台鐵、高鐵都沒有「防疫消毒門」哪來人權？如果交通部官員腦袋和苗栗縣政府「依然用苗栗國思考」防疫，怎麼應付接下來端午節後更嚴峻的疫情呢？

高鐵苗栗站表示，台灣高鐵公司經諮詢相關醫療防疫專家，並綜合評估防疫需求、旅客安全及營運服務的之一致性後，現階段暫不考慮於車站增設鞋底消毒設備；目前高鐵各車站及列車加強清潔消毒頻率，車站清潔消毒頻率已提升到每小時1次，各站並於收班後進行深度清潔消毒，以維護旅客安全。

台中豐原站表示，台中市台鐵各大車站的消毒防疫門和高鐵台中站的防疫門都是由台中市政府設置的，並非台鐵自行裝設。