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防疫期間激勵員警士氣 科技大廠捐贈2輛警車給竹縣警方
新竹在地的科技大廠旺矽科技，有感於警察同仁在防疫期間辛勞，除維持治安與交通工作外，更需要協助各項防疫措施執行，因此董事長葛長林透過竹北市長何淦銘居中促成，決定捐出2輛警用巡邏車給新竹縣警察局，提供員警行車更安全的保障及提升員警執勤效能與機動性。
警察局長吳敬田表示，警力的發揮與民間的配合與支持都有關係，旺矽科技捐贈警車的善舉，是該企業以具體行動展現了「警力有限，民力無窮」的理念，對於警察治安維護工作的執行有莫大助益。
旺矽科技是新竹在地科技大廠，主要業務為提供探針卡測試方案、LED及光電測試解決方案、先進半導體測試及環境溫度測試解決方案等多項產品服務，其中在半導體探針卡領域更位居全球業界領先地位。
旺矽董事長葛長林。不僅致力於企業經營，回饋社會更是不遺餘力，因有感於警察同仁在防疫期間辛勞，希望能藉由捐贈警車，以實際行動表達對警察工作的支持，讓警方維護地方治安與交通有更好的巡邏利器。
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