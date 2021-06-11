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新竹市會考5A考生829人 比去年多20人

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市新科國中黃柏鈞（右2）拿下5A10+的佳績，同樣讓師生與有榮焉。圖／校方提供
新竹市新科國中黃柏鈞（右2）拿下5A10+的佳績，同樣讓師生與有榮焉。圖／校方提供

今年國中會考雖碰上緊繃疫情，但今年成績放榜，不少學子仍考出好成績。新竹市教育處統計，今年國中會考放榜，新竹市有829名考生考到5A，比去年要多20人，其中有24人拿下5A10+且寫作6級分的滿級分好成績，比去年7人還要多3倍，表現亮眼。

新竹市新科國中黃柏鈞拿下5A10+的佳績，讓師生與有榮焉，他還曾獲救國團110年優秀青年，校方表示，黃不但熱心奉獻、更帶動班級讀書風氣，校外競賽囊括國語朗讀全市第2、智能車全市第3，中文、英文能力檢定優異，平常上課專心、踏實努力。

同校的林孟玄同樣考出好成績，獲得5A5+，他出身單親新住民家庭，平時個性活潑樂觀，擔任班長是班上的靈魂人物，積極參與校內外各項活動，他也分享，雖是新住民子女，但同學不會對他有偏見，但確實國三時常念書念到迷惘，也曾模擬考失常，靠意志力與學校鼓勵撐下來，他也期許自己上了高中後，繼續認真學習，再拚好大學。

市府教育處指出，國中教育會考成績今天出爐，可透過線上查詢，如學生對成績有疑義，15至16日可線上申請成績複查，學生可和家長、師長討論如何選填志願，各就學區將於24日至7月1日公告招生名額並開放填志願，7月13日放榜。

新竹市新科國中林孟玄出身單親新住民家庭，但他活潑樂觀，擔任班長是班上的靈魂人物，這次拿下5A5+佳績。圖／校方提供
新竹市新科國中林孟玄出身單親新住民家庭，但他活潑樂觀，擔任班長是班上的靈魂人物，這次拿下5A5+佳績。圖／校方提供

國中教育會考 新竹 放榜

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