苗栗議員募防護衣挺醫護 陳光軒：已逾2.3萬套

苗栗縣移工群聚染疫事件延燒，發起線上募防護衣、力挺醫護人員的苗栗縣議員陳光軒今天表示，已募集超過2萬3000多套，先配送2000套到竹南鎮及頭份市重災區。

苗栗發生電子廠移工新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件後，中央流行疫情指揮中心指派衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝率防疫醫師進駐苗栗，協助穩定疫情，新竹市、新竹縣及苗栗也組竹竹苗防疫作戰聯盟。

陳光軒、苗栗縣議員曾玟學與行政院政務顧問鄭宏輝等發起防護衣募集，捐贈竹竹苗前線防疫作戰醫護、警消及防疫前線高風險接觸人員。

陳光軒表示，防護衣都是台灣製造，歐洲聯盟認證type 5/6等級，首批已到貨，昨天起陸續配送到竹苗，頭份、竹南已配送2000件給防疫專責為恭醫院，接下來防護衣只要到貨，將陸續送往衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院等。

他說，苗栗縣政府消防局、警察局、加強型防疫旅館及殯葬公會都統計完成需求量，到貨後開始配送，希望前線作戰醫護與各單位外勤與高風險接觸人員都能在防疫物資上無後顧之憂。

陳光軒表示，苗栗防疫工作至今依舊險峻，雖然在中央前進指揮所開設後有逐漸穩定趨勢，但仍沒任何鬆懈本錢，感謝網友們支持，願前線作戰防疫人員平安。