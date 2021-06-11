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竹竹苗防疫作戰 地方募2.3萬件防護衣挺醫護警消

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
行政院政務顧問鄭宏輝與苗栗縣議員陳光軒、曾玟學財經網美胡采蘋等人發起募集防護衣行動，首批到貨3千件防護衣昨天起陸續配送到台大新竹分院與苗栗縣為恭醫院。圖／縣議員陳光軒提供
行政院政務顧問鄭宏輝與苗栗縣議員陳光軒、曾玟學財經網美胡采蘋等人發起募集防護衣行動，首批到貨3千件防護衣昨天起陸續配送到台大新竹分院與苗栗縣為恭醫院。圖／縣議員陳光軒提供

苗栗電子廠移工群聚事件擴大，行政院政務顧問鄭宏輝苗栗縣議員陳光軒、曾玟學財經網美胡采蘋等人發起募集防護衣行動，已經募集2.3萬件防護衣，首批到貨3千件防護衣昨天起陸續配送到台大新竹分院與苗栗縣為恭醫院，後續將陸續捐贈給竹竹苗地區的消防及衛生醫護單位，目標支援最前線醫護，讓第一線抗疫人員有充足裝備。

鄭宏輝說，苗栗疫情爆發後，蔡英文總統指示成立竹竹苗防疫作戰聯盟，他認為新竹市是護國城市，有責任守住護國神山群，如果失守，牽動的不僅是國內產業，包括全球半導體，恐將斷線，自己加入義消20年，深知裝備重要性，因此全力募集防護衣。

共同發起人陳光軒也說，防護衣都是台灣製造，歐盟認證type5/6等級，第1批已經到貨，昨天起陸續配送到竹苗地區，苗栗重災區頭份、竹南已配送2千件防護衣給防疫專責醫院為恭醫院，待防護衣到貨，再陸續送往部立苗栗醫院、大千醫院等專責醫院。

另外，苗栗縣警察局、縣消防局、加強型防疫旅館以及殯葬公會，也都統計完成需求量，陳光軒說，一樣是在到貨後開始配送，投入前線給各單位外勤與高風險接觸的人員。目前防護衣的募集量已超過2萬3千多套，將持續募集更多防護衣守護前線人員。

陳光軒也說，苗栗縣疫情沒有任何鬆懈的本錢，裝備是否充足、具保護力，關乎著前線人員作戰的安全，感謝民眾的熱情支持，鄭宏輝強調，抗疫不僅是政府的事，也需要大家的團結與配合，募集防護衣活動仍在持續進行，詳情可上https://bit.ly/3iuvFJQ。

行政院政務顧問鄭宏輝與苗栗縣議員陳光軒、曾玟學財經網美胡采蘋等人發起募集防護衣行動，首批到貨3千件防護衣昨天起陸續配送到台大新竹分院與苗栗縣為恭醫院。圖／縣議員陳光軒提供
行政院政務顧問鄭宏輝與苗栗縣議員陳光軒、曾玟學財經網美胡采蘋等人發起募集防護衣行動，首批到貨3千件防護衣昨天起陸續配送到台大新竹分院與苗栗縣為恭醫院。圖／縣議員陳光軒提供

苗栗縣 鄭宏輝 疫情

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