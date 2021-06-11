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桃園復旦高中會考300多人5A以上 26人5A10+滿分王

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市私立復旦高中會考成績在全國表現優異，有300多位學生5A以上。圖／復旦高中提供
桃園市私立復旦高中會考成績在全國表現優異，有300多位學生5A以上。圖／復旦高中提供

110年國中會考今天寄發成績單，雖然全國5A比去年少了千餘人，但是桃園市私立復旦高中國中部表現依然亮麗，全校55％的學生300多人成績達5Ａ標準，滿分王5Ａ10+有26人；另外，各科皆有四分之三的學生拿下精熟（A級），數學科更有近90％達精熟，國、數超過200人為最高標記A++，在全國會考成績表現耀眼。

復旦高中校長段台民指出，這次會考5Ａ的學生中，逾30％同學近180人達5Ａ7+，預估有200人可達到桃園公立學校第一志願錄取門檻，其中106人已經選擇直升復旦高中部；依往例這些學生35％以上3年後的成績能考取台大或醫學系，75％以上可錄取台清交政成。

段台民表示，教育部推動12年國教的宗旨之一，是希望能打破高中明星學校的迷思，就讀社區學校一樣有特色。復旦高中除了升大學表現卓越，再加上桃園12年國教以接近全面免學費的政策，每年補助就讀私立高中4萬7000元以上，使復旦90％的高中生皆可獲得補助，CP值高且學習成效優。

會考 教育部 台大

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