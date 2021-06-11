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一到六類公費對象明天就能打！今晚已配50萬劑AZ疫苗至各縣市

徐耀昌：苗栗移工染疫重災區 盼中央多給疫苗

中央社 / 苗栗縣11日電

苗栗縣今天新增56 例確診個案，單日新增數超越台北市。縣長徐耀昌表示，移工群聚感染事件爆發，縣內疫情嚴峻，獲撥配疫苗卻遠不及其他縣市，盼請中央加速、加量配發疫苗。

中央流行疫情指揮中心今天公布苗栗縣新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診病例56例，其中外籍移工50例、本國籍6例，分別為京元電子48例（外籍移工47人、本國籍1人）、智邦科技6例（外籍移工1人、本國籍5人）、京鼎精密科技2例（均外籍移工）。

苗栗縣衛生局表示，今天新增個案中，44例無症狀，目前確診個案已收治隔離中，相關足跡已公告縣府網站。全縣至今累計435例確診，其中移工占82%，本國籍占18%。

苗栗縣長徐耀昌在線上疫情說明會中指出，縣內竹南頭份地區是科技重鎮，爆發移工群聚感染事件後確診人數激增，全縣至今累計總確診數僅次於雙北和桃園市，獲撥配AZ疫苗卻僅9400劑，是全國獲撥補疫苗最少縣市，就連鄰近同屬竹竹苗生活圈的新竹縣、市，無論人口較苗栗多或少，獲撥配疫苗數量都比苗栗多，期盼中央能公平地加速、加量配發足夠的疫苗，滿足地方需求。

縣府指出，中央累計撥配苗栗縣AZ疫苗9400劑，共施打9699人，已全數打完畢；供專責病房醫護人員施打的莫德納疫苗1100劑也已經施打完畢，2種疫苗施打均達百分之百、無庫存。

此外，日本政府捐贈台灣近124萬劑AZ疫苗，預計明天配發到各縣市，15日開放第1到6類對象施打。衛生局指出，苗栗縣預估獲配約9000劑，但實際數量中央並未明確告知，縣府已規劃40場接種站，明天起開放線上預約。

AZ疫苗 移工 苗栗縣

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