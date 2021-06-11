新竹縣國中會考滿級分人數翻倍 農家子弟也拼出好成績

新竹縣今年共有5576人參加國中會考，其中今年獲得5A10+寫作6級分滿級分的就有18人，較去年成長1倍人數，全縣5A10+人數有65人，5A以上人數總計642人；就連偏鄉學校的橫山國中也有學生獲得5A10+好成績，而竹北成功國中5A人數更占3成人數，在竹竹苗區為公立學校之冠。

橫山國中的葉晉愷獲得5A10+好成績，校長陳韋伊校長就說，葉同學不僅完全沒有補習，每天都留在學校晚自習，因為父親在水泥廠上班，他平常就必須幫家裡下田務農，課餘時間經常到田裡幫忙採收玉米和筊白筍，不過他也培養興趣擔任射擊校隊隊員，還連續3年代表新竹縣參加全中運射擊項目。

竹東國中5A人數更有15人，其中葉家孜和黃祺鈞同學都榮獲5A10+的好成績，葉家孜更獲得寫作6級分的滿級分；竹東國中校長徐華助就說，葉家孜就讀美術班，是語文資優生，而黃祺鈞，在小學畢業時就是以第1名畢業，學校對所有同學的好表現都感到高興。

教育處表示，包括成功國中、東興國中、忠孝國中、仁愛國中及竹東國中都有學生獲得5A10+寫作6級分滿級分，共有18人，全新竹縣5A10+以上有65人，5A以上人數總計642人。

教育處也提醒，今天將寄發紙本通知單，另因應行政院宣布全國維持第三級疫情警戒標準，國中教育會考全國試務會今年首度提供成績通知單電子檔，15日至16日受理線上成績複查；免試入學個人序位區間查詢時間為6月24日中午12時起至7月1日中午12時止，志願選填系統於6月24日下午5時起開放至7月1日中午12時截止。

新竹縣為提升志願選填服務品質，將於6月22日起至7月1日上班日，上午10時至下午3時，提供本縣學子及家長免試入學志願選填電話諮詢服務，由17名適性入學宣導委員輪值，幫助學生與家長做生涯進路建議解說，諮詢電話為03-5961207轉201。