快訊

高端疫苗太貴？ 柯文哲酸：比人家貴還不知道有效沒效

新竹縣國中會考滿級分人數翻倍 農家子弟也拼出好成績

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
橫山國中葉晉愷獲得5A10+好成績，難得的是他沒有補習，平時還要下田務農，仍能考出佳績。圖／縣府提供
橫山國中葉晉愷獲得5A10+好成績，難得的是他沒有補習，平時還要下田務農，仍能考出佳績。圖／縣府提供

新竹縣今年共有5576人參加國中會考，其中今年獲得5A10+寫作6級分滿級分的就有18人，較去年成長1倍人數，全縣5A10+人數有65人，5A以上人數總計642人；就連偏鄉學校的橫山國中也有學生獲得5A10+好成績，而竹北成功國中5A人數更占3成人數，在竹竹苗區為公立學校之冠。

橫山國中的葉晉愷獲得5A10+好成績，校長陳韋伊校長就說，葉同學不僅完全沒有補習，每天都留在學校晚自習，因為父親在水泥廠上班，他平常就必須幫家裡下田務農，課餘時間經常到田裡幫忙採收玉米和筊白筍，不過他也培養興趣擔任射擊校隊隊員，還連續3年代表新竹縣參加全中運射擊項目。

竹東國中5A人數更有15人，其中葉家孜和黃祺鈞同學都榮獲5A10+的好成績，葉家孜更獲得寫作6級分的滿級分；竹東國中校長徐華助就說，葉家孜就讀美術班，是語文資優生，而黃祺鈞，在小學畢業時就是以第1名畢業，學校對所有同學的好表現都感到高興。

教育處表示，包括成功國中、東興國中、忠孝國中、仁愛國中及竹東國中都有學生獲得5A10+寫作6級分滿級分，共有18人，全新竹縣5A10+以上有65人，5A以上人數總計642人。

教育處也提醒，今天將寄發紙本通知單，另因應行政院宣布全國維持第三級疫情警戒標準，國中教育會考全國試務會今年首度提供成績通知單電子檔，15日至16日受理線上成績複查；免試入學個人序位區間查詢時間為6月24日中午12時起至7月1日中午12時止，志願選填系統於6月24日下午5時起開放至7月1日中午12時截止。

新竹縣為提升志願選填服務品質，將於6月22日起至7月1日上班日，上午10時至下午3時，提供本縣學子及家長免試入學志願選填電話諮詢服務，由17名適性入學宣導委員輪值，幫助學生與家長做生涯進路建議解說，諮詢電話為03-5961207轉201。

新竹 滿級分 國中教育會考

延伸閱讀

國中會考苗栗4人滿分 偏鄉學校西湖國中出現榜首

國中會考屏東7人併列榜首　中正、明正各1、南榮5人

永慶高中國中部考生寫出深切哀思母親故事 作文滿級分

新竹縣首例確診死亡案例 為50多歲洗腎婦人

相關新聞

新竹縣國中會考滿級分人數翻倍 農家子弟也拼出好成績

新竹縣今年共有5576人參加國中會考，其中今年獲得5A10+寫作6級分滿級分的就有18人，較去年成長1倍人數，全縣5A1...

竹東中央市場大規模二次消毒 公所呼籲民眾避免外出

新竹縣竹東鎮10日一次爆出2例長照機構確診個案，且確診者足跡曾到過全台灣最大的客家傳統市集採買，鎮公所不敢大意，連續2天...

新竹縣趕建3處社區篩檢站 預計15日開放民眾免費快篩

新竹縣政府為了提供民眾篩檢服務，已分別竹北、竹東及湖口規畫4處社區篩檢站，其中竹北台大生醫篩檢站已率先提供服務，另外3處...

華航空廚贈桃警防疫便當 補充體力好抗疫

中華航空公司體恤第一線辛勤抗疫的警察同仁，今天中午由公司中央廚房製作多個熱騰騰便當，開運輸車分送到桃園市各警分局，平鎮警...

諾富特衝擊民調下滑？鄭文燦：疫情比民調重要不會分心

國內本土疫情爆發，確診死亡人數攀升，從華航諾富特飯店群聚感染後，桃園市長鄭文燦防疫對策引發正反面討論，近期也有媒體指出鄭...

桃市與有線業者合作 防疫記者會今起也能用電視看

桃園市政府與北健、北桃園和南桃園3家有線電視合作，即日起，每天的防疫會議結果與疫情說明記者會將於公用頻道（第3頻道）播放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。