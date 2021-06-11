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竹東中央市場大規模二次消毒 公所呼籲民眾避免外出
新竹縣竹東鎮10日一次爆出2例長照機構確診個案，且確診者足跡曾到過全台灣最大的客家傳統市集採買，鎮公所不敢大意，連續2天針對竹東中央市場周邊進行大清消，附近店家也幾乎全部暫停營業，鎮公所則呼籲民眾盡力避免外出。
鎮公所表示，該確診者足跡分別在3日上午8點到9點曾到過竹東中央市場，7日中午12點至12點半曾到過竹東鎮仁愛路上的美髮店，因此今天（11日）中央市場全面休市，鎮公所一早就派員前往進行全面大消毒。
不過就在昨天中央市場就已經消毒過一遍，鎮公所強調因為市場環境較複雜，因此不敢大意，才會再進行第2次大消毒，攤商及店家全都十分配合暫停營業，不過鎮長張順朋也呼籲鄉親，務必要做好防疫保護。
張順朋表示，希望民眾外出都能確實戴口罩、勤洗手、酒精消毒、量額溫、勿群聚，也避免外出逗留，外出採購請一次購足一星期所需量，更呼籲民眾適逢端午連假請盡量避免跨區移動，保護自己也保護家人。
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