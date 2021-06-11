新竹縣趕建3處社區篩檢站 預計15日開放民眾免費快篩

新竹縣政府為了提供民眾篩檢服務，已分別竹北、竹東及湖口規畫4處社區篩檢站，其中竹北台大生醫篩檢站已率先提供服務，另外3處分別在縣府前廣場、湖口工業區及竹東河濱公園都有篩檢站正在趕工，預計15日開始陸續開放運作，民眾需先上網預約登記，就能免費篩檢。

縣長楊文科呼籲，社區篩檢站是為有相關症狀或是有高接觸風險者提供篩檢服務，有需求的縣民都可以到衛生局網站來預約登記，但是也要特別提醒，沒有相關症狀或有高接觸風險者是不需要預約的，務必把醫療資源留給需要的人。

3處趕工的社區篩檢站中，縣府前廣場、公11公園旁的篩檢站已建置完成，預計從15日開始的每周二及周四下午，會為民眾進行篩檢服務，而同時段竹北生醫園區的篩檢站也會開放提供服務。

另外位於湖口工業區內、榮光路與鳳工三街交叉路口的臨時停車場也正在趕建篩檢站中，預計之後開放後，會以每周三及周五的下午服務民眾，竹東社區篩檢站也會在同個時段提供服務。

縣府表示，設籍於新竹縣且有篩檢需求的民眾，衛生局近期就會站衛生局網站首頁的便民服務，開放線上報名，屆時請有需要的民眾上網登記。

楊文科也特別感謝慈濟基金會捐贈及協助2處篩檢站設備建置，他也表示縣府前廣場的篩檢站可同時提供4條篩檢動線，且因鄰近東元醫院及中國醫藥大學新竹附設醫院，醫療資源及人力配置充足。