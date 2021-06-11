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華航空廚贈桃警防疫便當 補充體力好抗疫

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
華航今天中午送便當到桃園市各警分局。記者鄭國樑／翻攝
華航今天中午送便當到桃園市各警分局。記者鄭國樑／翻攝

華航空公司體恤第一線辛勤抗疫的警察同仁，今天中午由公司中央廚房製作多個熱騰騰便當，開運輸車分送到桃園市各警分局，平鎮警分局也獲贈200多個，員警看著有6道菜的美食航空便當，笑著說沒搭飛機也能吃到華航的便當，除了謝謝企業送暖，感覺也很新奇。

平鎮警分局分局長李建民表示，國內各大航空公司都因疫情嚴峻緊縮航班，但中華航空公司有感於近期疫情嚴重，國內第一線醫護、警消都不眠不休在抗疫作戰，所以除了捐防護裝備，讓員警保持足夠的營養及自我防疫能力，也非常重要，因此發想送便當與付諸行動。

中華航空公司的中央廚房位於桃園市蘆竹區，便當做好以後由多輛食品運輸車，將熱騰騰的航空便當分送到桃園市所有警察分局。李建民表示，平鎮警分局今天上班同仁有200多人，全數都有領到華航航空便當，還配有鮮果汁非常貼心。

華航送給桃園市各警分局便當菜色豐富。記者鄭國樑／翻攝
華航送給桃園市各警分局便當菜色豐富。記者鄭國樑／翻攝

便當 華航 警察

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