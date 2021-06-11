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諾富特衝擊民調下滑？鄭文燦：疫情比民調重要不會分心

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市政府提供

國內本土疫情爆發，確診死亡人數攀升，從華航諾富特飯店群聚感染後，桃園市長鄭文燦防疫對策引發正反面討論，近期也有媒體指出鄭民調、聲量下滑；對此，鄭文燦表示，桃園醫院、集中檢疫所收治大量新北個案仍守住防線，且疫情比民調重要，不用去在乎媒體聲量，應專心防疫。

桃園市上午防疫會議後，媒體問到這次受諾富特事件、中央防疫政策影響，導致民調下滑，鄭文燦是否會覺得委屈？

鄭文燦表示，雙北確診個案站全台大多數，防疫對策被媒體賦予高度關注，他認為很正常，包括中央也給很雙北多資源，但他一開始就說「守護桃園、支援雙北，協同中央」，而重症的收治，如林口長庚、部桃等，主要也是收治雙北個案。

另外集中檢疫600多個房間，超過500個房間以上也是由雙北使用，所以同島一命、同舟共濟，雙北疫情可以得到控制，桃園疫情不至於蔓延過來，這就是最好的成果。

他說，不用去在乎媒體聲量、民調高低，疫情比民調重要，是非常重要的道理，這段時間不應分心，要把防疫好好做好。

另外，關於高端解盲部分，鄭文燦則說，他相信專業和科學，若通過解盲可以得到確認，至於保護力高低，會有專業醫療團隊認定，目前因媒體報導民眾才產生印象分數、影響信心高低，他請大家要有信心。

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