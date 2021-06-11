桃市與有線業者合作 防疫記者會今起也能用電視看

桃園市政府與北健、北桃園和南桃園3家有線電視合作，即日起，每天的防疫會議結果與疫情說明記者會將於公用頻道（第3頻道）播放，讓不熟悉網路操作的民眾也能獲取防疫相關資訊與政策。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，市府日前接獲民眾陳情，內容反映家中長輩不會使用網路，希望防疫記者會也能在有線電視頻道完整播出，因此與業者協調後獲同意。

詹賀舜感謝有線電視業者在防疫期間的協助。他說，除了協助播放記者會外，也配合市府停課不停學政策，自5月20日起，在公用頻道播放「桃園市國中名師講座」與「雙語小學堂學習進行式」等線上學習課程，讓家中缺乏網路資源的學童也能同步學習。

新聞處表示，有線電視播放的記者會將以當天發布的內容為主，3家業者除疫情說明會統一下午5時播出，防疫會議記者會部分，各家播放時間為北健上午11時30分，北桃園中午12時30分、南桃園中午12時。另外，北桃園和南桃園周末及假日停播，北健則照常播映。