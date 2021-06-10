桃園茶行老闆娘染疫？龍潭這茶莊遭影射 衛生局：謠言

桃園市政府6月7日公布確診者足跡到過龍潭一家烘焙坊，沒多久傳出龍潭區「民族路有茶行老闆娘確診」，消息來源指向烘焙坊老闆在客戶群組表示「聽客人說」，甚至有人PO民族路老字號三七堂茶莊的照片影射，引起議論。

三七堂茶莊老闆接到不少親友、客戶關心的電話，一開始對謠言不以為意，簡單回應「不是我們」，因為全家人都健康，不過謠言持續被散播，甚至有人專程到茶莊外面觀察、拍照，客戶也詢問老闆娘是不是確診，茶莊驚覺生意受影響。

龍潭衛生所和警方也都得到消息，衛生所還向烘焙坊查證，烘焙坊業者指沒散布這個消息，純粹是聽人說起，也沒有指名道姓是哪一家茶行，只是在特定的群組提醒大家小心。

烘焙坊老闆手機下午關機，兩天前在官網粉團說因有確診者到過店，為做好防疫，端午節前暫停營業。

業者在粉團的提醒PO文：是客人好心提供信息，僅限於群組分享...「茶行老闆娘」為未經政府公佈的信息，都不是事實，若隨意轉傳會面臨「罰款」的可能。我只是好心提醒大家，請不要隨意轉傳給消費者之外的人，感謝！否則我也無法承擔您被罰款的責任。

桃園市衛生局今天下午表示，目前為止龍潭區沒有「茶行老闆娘確診」，完全是謠傳，請大家不要再以訛傳訛，按傳染病防治法，如涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言，或傳播不實之流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，可依第63條規定，最高科新臺幣50萬元罰金。