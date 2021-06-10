疫情不見緩 竹市城隍廟史上首度停辦中元城隍祭、夯枷解厄

新竹市都城隍廟每年農曆7月辦中元城隍祭，夯枷解厄儀式也吸引數千人遊行，但隨著三級警戒延長至28日，疫情仍不見趨緩，廟方日前向城隍爺擲筊請示獲得同意，宣布停辦中元城隍祭、脫枷消業植福法會及超度繳庫法會等中元活動，是史上首度停辦。

新竹市民政處宗教禮儀科指出，目前中央對於中元宗教活動還未有相關指引，但籌辦中元普度需要時間，不少宮廟都在等待指示，新竹市都城隍廟、東寧宮與竹蓮寺每年的中元普度都頗負盛名，已知城隍廟宣布停辦，竹蓮寺則仍待中央指引，為讓各宮廟有所依循，若確定不能辦理，也可避免不浪費人力物力，市府將盡速向中央洽詢。

新竹市都城煌廟在臉書發出公告，表示疫情發展以來，城隍廟心繫疫情發展，由於疫情仍未有明顯趨緩現象，現在首要之務應為共同防止疫情蔓延，為此廟方特別向城隍爺擲筊請示，確定停辦2021年竹塹中元城隍祭、脫枷消業植福法會及超度繳庫法會。

「疫情當前希望信眾能夠諒解」，廟方也說，面對病毒還需要全民共同努力，也請大家配合政府各項防疫政策，相關中元法會活動都停止報名，並提到目前城隍廟僅供民眾在廟埕參拜，不開放入內，不少信眾看了也紛紛留言支持，感謝神明保佑。

尤其城隍廟夯枷儀式延續160年傳統，將在今年暫時中斷。廟方人員說，夯枷起源自清朝，信眾身上背著枷鎖，祈求城隍爺幫忙消災解厄，近年市府也協助推動，每年約有2、3千人上街遊行，透過夯枷、脫枷，象徵解除過去一年的罪過，祈求來年順利。

由於夯枷儀式所需的枷鎖紙枷須採手工製作，廟方考量疫情仍未見趨緩，決定不受理報名，決定直接停辦，由於去年雖然也碰上疫情，由於去年疫情較為緩和，當時仍能照常辦理，大家都戴上口罩遵守防疫規定，今年本土疫情延燒還不見終點，城隍廟也決定首度停辦，也不受理報名，