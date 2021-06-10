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石門水庫蓄水量續增 桃園市洗車業即起恢復營業

中央社 / 桃園10日電

日前鋒面影響全台降雨，石門水庫蓄水率從不到10%升至37.9%，桃園市長鄭文燦今天宣布，桃園市洗車業即日起恢復營業，水情維持橙燈，持續推動調度、備援與節水方案。

根據經濟部水利署防災資訊服務網，石門水庫蓄水率截至今天下午2時為37.9%，有效蓄水量為7685萬立方公尺；相較桃園水情燈號升級為橙燈的隔天（5月22日）蓄水率9.8%、有效蓄水量為1996萬立方公尺，增加約5689萬立方公尺，以桃園市近期每日約100萬噸用水換算，相當於挹注56天多的用水量。

鄭文燦今天上午主持抗旱應變會議時表示，依據旱災中央災害應變中心第14次工作會報決議，桃園水情維持橙燈，並自6月7日起調整為夜間減壓供水（晚間10時至隔天清晨6時），每月1000度以上工業大用水戶節水率由13%調整為7%，非工業用水戶節水率由20%調整為10%。

鄭文燦也宣布，桃園市洗車業今天起恢復營業，但須維持節水率10%；另游泳池、三溫暖、水療業，因防疫考量暫不開放。

桃園市政府經濟發展局表示，感謝桃園市各洗車業者自5月27日配合暫停洗車服務至今，呼籲桃園市洗車業者與市民共體時艱，加強節約用水，減少水資源浪費，共同努力度過缺水危機。

石門水庫 鄭文燦

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