本國勞工染疫比例低 林智堅：竹南科技廠感染群聚穩定
新竹市今天沒有新增確診案例，市長林智堅下午仍開直播說明防疫，提到市府連日來啟動各項專案篩檢工作，發現確診者仍以移工為多數，本國勞工染疫比例相對還少，再對照社區感染形況，「竹南科技廠感染狀況比較穩定」，但仍請大家防疫工作不要鬆懈。
林智堅說，市府在中央協助下建置竹科專案篩檢站，1天完成1千人篩檢，完成不可能的任務，5天下來篩檢5200名移工，其中8人PCR陽性確診，為阻斷移工可能傳播鏈，市府也決定啟動傳產專案，通知企業到社區篩檢站，或直接由市府安排到廠服務。
林表示，除了竹科移工，新竹市還有6千多名移工，所服務的企業、產業都不同，希望透過傳產專案儘速找到可能確診者，找到了確診者，就能趕緊匡列接觸的人，讓大家比較放心，進而阻斷病毒傳播鏈。
林也提到，竹南專案主要服務本國勞工，只要是在竹南科技廠上班的員工，不論是新竹市民，還是新竹縣、苗栗縣民都能預約快篩，目前 一百多人都是快篩陰性，他也從各項篩檢工作數據來看，認為多數為移工確診，代表竹南科技廠感染群聚較穩定。
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