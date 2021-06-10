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新竹竹東首次出現確診個案 戲曲公園將作為疫苗接種站

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東客家戲曲公園被封鎖線圍起，還可見原本裝飾地面被澆灌上一層水泥及鋪設防水帆布。記者巫鴻瑋／攝影
竹東客家戲曲公園被封鎖線圍起，還可見原本裝飾地面被澆灌上一層水泥及鋪設防水帆布。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹東鎮今天（10日）一次出現2例COVID-19確診個案，足跡在6月3日上午也曾到過竹東中央市場購物買菜；縣政府目前已規畫中央市場旁的戲曲公園，將作為未來疫苗接種站設置點，目前戲曲公園內則已拉起封鎖線，禁止民眾出入。

據了解，縣政府除了在竹北的縣立體育館及捐血中心將成立大型疫苗接種站，在竹東鎮上的戲曲公園，同樣將作為大型疫苗接種站，配合竹東、北埔等衛生所接種量能，要服務新竹縣溪南地區超過10萬的縣民人口。

目前已經可以看到戲曲公園被拉上封鎖線，也有部分施工人員進出，還可見到原本戲曲公園的裝飾地面已澆灌上一層水泥，不過現場施工人員都十分低調不願多談。

不過地方居民則認為，希望疫苗能夠盡快展開施打，但也憂慮屆時如果民眾搶打疫苗，可能會造成群聚交叉感染，要求縣府衛生局、警方也應準備相關配套及秩序維護。

竹東客家戲曲公園被封鎖線圍起，還可見原本裝飾地面被澆灌上一層水泥及鋪設防水帆布。記者巫鴻瑋／攝影
竹東客家戲曲公園被封鎖線圍起，還可見原本裝飾地面被澆灌上一層水泥及鋪設防水帆布。記者巫鴻瑋／攝影

疫苗 衛生所 新竹

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