寶山及寶二水庫蓄水快速上升 蓄水率分別升破30及40%

寶山及寶二水庫不到一個月前幾乎乾涸見底，卻因鋒面及颱風帶來的連續降雨，為水庫集水區灌注大量雨水，連帶使得水庫蓄水快速上升，截至10日上午，寶山及寶二水庫蓄水量總合已超過1500萬立方公尺，蓄水量猛升超過10倍，短時間內將不會有缺水問題。

北水局表示，寶山水庫蓄水率已來到33.87%、蓄水量170萬立方公尺，寶二水庫蓄水率則來到45.58%、蓄水量1434萬立方公尺，而且近幾天山區都有午後降雨，因此從上游上坪堰引水的水量持續不斷，也讓庫區水量不斷升高

目前寶二水庫水位已經上升超過20公尺，可以明顯看到原本裸露的黃土邊坡已近一半又重新回到水面下，且取水塔也恢復取水功能，能夠持續穩定無虞供應新竹科學園區用水，因此原本上月預估缺水會對產業造成的衝擊，目前已讓各企業鬆了口氣，可以全力對付疫情衝擊。