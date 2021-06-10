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苗栗仁德醫專藥局情境教室啟用 與藥商通路產學結盟
苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校生技製藥經營管理科的「藥局情境模擬教室」今天啟用，校方強調目前正值COVID-19險峻時局，藥局模擬教室的啟用對防疫祛病、醫療保健人才培育更顯意義非凡。
仁德醫專指出，啟用典禮以線上直播方式進行，由校長黃柏翔主持，觀禮來賓有中華生技醫藥行業協會理事長陳建州、副理事長王冠斌及台北市藥劑生公會理事長許嘉隆，業界同聲道喜寄予厚望。
黃柏翔表示，「生醫產業」是全球議題，也是台灣面對高齡化、健康生活的需求，打造亞洲生技創新基地是政府重要政策，機緣於此，仁德醫專2019年設立「生技製藥經營管理科」，以生物科技、製藥工程與行銷管理為辦學主軸，並導入IBM P-TECH教育模式，弭平學用落差，培育未來世代跨領域的新型人才，這是國內五專的創舉，也將為台灣生技製藥行銷帶來影響力，仁德藥局情境模擬教室因此應運而生，並與大樹、維康、及富山藥妝等藥商通路進行產學結盟，學生畢業後可擔任醫藥行銷、藥商通路店長或藥廠研發人員等，出路寬廣發展可期。
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