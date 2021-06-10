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竹縣81歲獨居嬤捐千顆愛心粽 讓獨居長者過端午佳節

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣一名獨居的81歲張婆婆捐贈1000顆粽子給縣內獨居長者，由臺灣社工人共好發展協會近日陸續分送。圖／新竹縣政府提供
新竹縣一名獨居的81歲張婆婆捐贈1000顆粽子給縣內獨居長者，由臺灣社工人共好發展協會近日陸續分送。圖／新竹縣政府提供

新竹縣一名獨居的81歲張婆婆，有感獨老生活不易，為讓縣內獨居老人也能感受端午佳節氣氛，繼去年捐贈1000顆粽子，今年同樣捐贈1000顆粽子，由縣府社會處委託臺灣社工人共好發展協會，在近日做好全面防護下，將愛心粽子分送給13鄉鎮的獨居長者。

社會處長李國祿表示，張婆婆因自己本身也是獨居長者，深知獨居老人最需要的就是關懷陪伴以及找尋生活重心，期望能把這份愛心粽子傳遞給和自己相同境遇的老人，而臺灣社工人共好發展協會已在竹縣服務獨居長者多年，深受長輩信任，協會也從8日起陸續將愛心粽分送至獨居長者家中。

因應防疫，協會工作人員備足防護衣、防護罩裝備，以登門不接觸的方式將愛心粽放置在長者家門口，再通知他們開門拿取，達成疫情嚴峻而愛心不打烊之舉，與老人共享佳節美食，感受簡單樸實的溫情。

臺灣社工人共好發展協會王秋雲督導表示，目前協會受新竹政府委託辦理獨居老人服務、老人保護服務，若有相關服務需求可聯繫協會，電話(03)5586238。

獨居老人 愛心 粽子

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